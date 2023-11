Pred konaním miestneho referenda trnavská radnica upraví VZN

Trnava 13. novembra (TASR) - Obyvatelia Trnavy majú do stredy 15. novembra možnosť pripomienkovať návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o organizácii miestneho referenda. Historicky prvý trnavský plebiscit by mala radnica vyhlásiť k parkovacej politike, voči ktorej sa podpismi na petičné hárky vyjadrilo asi 19.000 Trnavčanov a ďalších šesť tisícok ľudí ju podporilo z okolitých obcí. Návrh VZN upravuje niektoré náležitosti, radnica uvádza, že z dôvodu zosúladenia s platnou legislatívou. Iniciátori tvrdia, že ide o nepriame kroky, aby referendum nebolo úspešné.



Vyzbieraný počet podpisov by mal byť podľa platnej normy dostatočný na vyhlásenie plebiscitu, v súčasnosti ustanovená komisia podpisy overuje. Návrh uvádza okrem iného deň konania referenda spravidla v sobotu a skrátenie doby hlasovania do 20.00 h namiesto doterajšej 22.00 h. Zároveň deklaruje, že ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície, má právo aj petičný výbor delegovať do každej okrskovej komisie jedného člena a jedného náhradníka. Vyhlásenie výsledkov sa má konať do troch dní na mimoriadnej schôdzi zastupiteľstva, ak primátor schôdzu nezvolá, uskutoční sa automaticky na tretí deň.



Petícia pochádza od občianskej iniciatívy Dajme stop parkovaciemu teroru, jej zámerom je súčasnú podobu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava zrušiť a nahradiť ho takou, ktorá bude podľa nej viac reflektovať potreby a pripomienky obyvateľov. Najskôr je podľa nej potrebné vytvoriť podmienky, napríklad budovaním záchytných parkovísk s pravidelnou kyvadlovou dopravou, a až potom spustiť reguláciu samotnú. Člen petičného výboru Peter Halada v súvislosti s VZN upozornil, že zákon o podmienkach výkonu volebného práva striktne uvádza, že voľby sa konajú v jeden deň v sobotu.



Situácia pred vyhlásením referenda je v Trnave medzi mestom a petičiarmi napätá. Radnica poukazuje na šírenie dezinformácií, primátor Peter Bročka sa vyjadril, že neverí, že petičný výbor ľudí informoval o tom, čo požiadavky znamenajú, aká je príčina a následok. Iniciatíva, ako informoval jej predstaviteľ Rudolf Krajčovič, sa rozhodla podať trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania.