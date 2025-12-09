< sekcia Regióny
Trnava predloží novú žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu Emmerovej vily
Autor TASR
Trnava 9. decembra (TASR) - Mesto Trnava predloží novú žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu Emmerovej vily. Samospráva požiadala ministerstvo investícií o ukončenie pôvodnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Projekt je v súčasnosti v realizácii, hlavné aktivity projektu zostávajú nezmenené.
Mesto prehodnotilo pôvodný spôsob financovania projektu „v súvislosti s aktualizáciou výzvy, týkajúcej sa najmä spôsobu posudzovania hospodárskej činnosti projektov a taktiež v súvislosti s požiadavkami potenciálnych záujemcov o prenájom komerčných priestorov Emmerovej vily, vznesených pri obhliadke priestorov“.
Celková cena diela v zmysle zmluvy o dielo je 3,33 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok má predstavovať 2,2 milióna eur. Spolufinancovanie má tvoriť 550.000 eur a neoprávnené výdavky 581.491 eur. „Neoprávnené výdavky na projekt, spolu s 20-percentným spolufinancovaním celkových oprávnených výdavkov, budú hradené z rozpočtu mesta Trnava,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu, ktorý odobrili mestskí poslanci na utorkovom rokovaní.
Prednostka Mestského úradu v Trnave Katarína Koncošová priblížila, že po novom bude možné využiť na komerčnú činnosť nie 20 percent objektu, ale celý objekt. Existuje podľa jej slov písomná garancia o úspešnosti žiadosti. „Iba vymieňame projekt za projekt. Má to trochu háčik, výška maximálneho príspevku je obmedzená a my budeme musieť doplatiť viac z vlastných zdrojov,“ podotkla s tým, že aj napriek tomu je podľa prepočtov nová žiadosť pre mesto výhodnejšia.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok plánuje mesto Trnava predložiť v zmysle podmienok výzvy z Programu Slovensko do 31. decembra. Súčasťou stavebných prác je pamiatková obnova celého objektu a prípojok inžinierskych sietí na základe výskumov a podkladov a reštaurovanie štukových výzdob a umelecko-remeselnú obnovu malieb v interiéri. Rieši sa aj úprava verejného priestranstva vrátane spevnených plôch s debarierizáciou exteriéru.
Mestské zastupiteľstvo zároveň v utorok schválilo zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prevádzku kaviarne v Emmerovej vile. „Dôvodom zrušenia obchodnej verejnej súťaže je zmena nastavenia prístupu vo financovaní projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky Emmerova vila v Trnave,“ ozrejmila samospráva.
