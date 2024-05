V Trnave si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom

Trnava 7. mája (TASR) - Deň víťazstva nad fašizmom a obete druhej svetovej vojny si v utorok pripomenuli v Trnave. Pietny akt pri Pamätníku osloboditeľov pripravil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spolu s mestom Trnava, Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalšími organizáciami.



Predseda TTSK Jozef Viskupič v príhovore k zhromaždeniu povedal, že už 79 rokov si pripomíname dôležitý okamih dejín, ktorý ukončil dlhodobý a najbrutálnejší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. "Tento sviatok nás dlho spájal, znamenal odkaz spoločnosti, že si treba pripomínať obete ľudí, ktorí sa zúčastnili na bojoch, aby budúcnosť bola mierová," povedal. No dnešná doba podľa neho prináša mnohé momenty, ktoré sa nás snažia aj v takýchto chvíľach rozdeliť. "Nedovoľme, aby odkaz z minulosti, ktorí zanechali a krvou podpísali naši predkovia, našu spoločnosť rozdeľoval, a nie spájal," vyzval. Ako uviedol, tento sviatok je "odkazom, že máme hodnoty, za ktoré sa v minulosti, dnes i do budúcna oplatí pracovať, vynakladať ľudské úsilie a niekedy priniesť aj obete".



"Každý rok vnímame, ako generácia, ktorá sa schádza na takýchto spomienkach, starne a odchádza," konštatoval Viskupič. Je preto na súčasníkoch, aby mladšej generácii pripomínali veľkosť odhodlania bojovníkov za slobodu i to, čo koniec druhej svetovej vojny znamenal a priniesol.



"Ak si pripomíname koniec vojnového konfliktu, nemôžeme sa otočiť chrbtom zároveň nášmu susedovi, ktorí čelí vojenskej agresii. Výročie a pamiatka obetí druhej svetovej vojny je výzvou k novej solidarite, k intenzívnej pomoci napadnutej krajine a je výzvou k zodpovednosti za naše hodnoty, slobodu a za našu demokraciu a je zároveň odsúdením extrémizmu, okliešťovania demokratických inštitúcií a odsúdením šírenia dezinformácií, nenávisti a neznášanlivosti," doplnil Viskupič.