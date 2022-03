Pri Ružovom parku v Trnave odhalili vykopávky ďalšiu časť barbakanu

Trnava 27. marca (TASR) – Ďalšiu časť fortifikačného systému Trnavy – barbakanu objavili archeológovia pri prácach na obnove Ružového parku na Streleckej ulici. Ide podľa archeológa Krajského pamiatkového úradu Trnava Petra Grznára o pomerne rozsiahlu stavbu, ktorá bola vybudovaná v 16. storočí z dôvodu narastajúceho nebezpečenstva zo strany Osmanskej ríše.



Barbakan bol predsunutým opevnením, ktorého úlohou bolo sťažiť prípadným útočníkom prístup k najzraniteľnejšej časti každého opevnenia - bráne. Zamedzovalo priamemu čelnému útoku, pretože prístupová cesta do mesta sa v ňom lomila približne v 90-stupňovom uhle. Aktuálny nález muriva sa nachádza južne od prezentácie Dolnej brány v blízkosti vyústenia Streleckej ulice. „Na to, aby sme poznali celý pôdorys barbakanu, ktorý by umožňoval jeho prezentáciu, je však potrebný ďalší výskum,“ uviedol Grznár.



Možnosť nazrieť o kúsok južnejšie od náznakovej rekonštrukcie poskytli podľa vedúceho archeologického výskumu Andreja Žitňana výkopové práce stavby. Ďalšia sa naskytne v čase, keď sa bude realizovať prestavba nadväzujúceho Námestia SNP, na ktorú sa radnica pripravuje už niekoľko rokov a ktorá počíta s vizualizáciou barbakanu. „Nález je dôkazom, že murivo barbakanu nebolo celé zničené, ani novodobými zásahmi,“ uviedol Žitňan.



Dolnú bránu trnavských stredovekých hradieb zbúrali na začiatku roku 1819 pre potreby rozrastania mesta a aj pre jej zlý stav. „Nejakých 100 rokov predtým rozobrali barbakan,“ konštatoval Žitňan. Nikto presne nevedel, čo sa z toho zachovalo. „Teraz máme časť barbakanu zameranú a zadokumetovanú. Okrem toho sa našla aj sústava kanálov, odvádzajúcich vodu,“ doplnil.