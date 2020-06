Prieskum ukázal, že vysokoškoláci v Trnave online výučbu akceptovali

Trnava 15. júna (TASR) – Študenti väčšinou považujú online výučbu za plnohodnotnú náhradu klasických prednášok. Chýba im však sociálny kontakt, nevýhodou býva zhoršená kvalita zvuku a obrazu prenosu. Vyplynulo to z celoslovenského prieskumu, ktorý zrealizovala Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v období od 15. apríla do 31. mája prostredníctvom elektronického dopytovania. Zapojila doň 679 študentov deviatich fakúlt šiestich univerzít. Informoval o tom Peter Krajčovič z FMK.



"Doterajšie online vzdelávanie na vysokej škole z dôvodu mimoriadnych opatrení hodnotia študenti priemernou známkou 3,56. Túto formu výučby považuje za plnohodnotnú náhradu klasických prednášok takmer 69 percent respondentov. Viac ako 64 percent si vie takéto prednášky predstaviť aj v budúcnosti v rámci bežného akademického roka bez mimoriadnych opatrení," uviedol Krajčovič. Študentom najviac vyhovovala možnosť absolvovať prednášky z pohodlia svojho domova, ale aj možnosť vykonávať iné aktivity počas prednášky, či pýtať sa prostredníctvom chatu. Ocenili tiež, že nie sú počas prednášky nikým rušení.



Prieskum ukázal, že vďaka online vyučovaniu študenti spoznali aj nové funkcie svojho počítača či nové aplikácie a rozšírili si spektrum svojich zručností. Takmer 31 percent sa začalo viac zaujímať o online vzdelávanie a sledovali napríklad rôzne webináre.



"Online vyučovanie však niektorým študentom prinieslo aj stres z nového spôsobu výučby alebo z toho, že im správne nefungoval počítač, prípadne nepoznali aplikácie na online výučbu," uviedol Krajčovič. V prípade skúšok študenti preferujú písomný test pred ústnou skúškou prostredníctvom online video hovoru. "Fakulty, ktoré prešli na dištančnú formu prednášok, ukázali, že sú schopné v krátkom čase plnohodnotne zabezpečiť náhradu prezenčnej výučby, čoho dôkazom je, že väčšina študentov by si takéto vzdelávanie vedela predstaviť aj v budúcnosti v rámci bežného akademického roka. Pandemická nepriaznivá situácia naznačila nové možnosti, ktoré sa v budúcnosti určite budú môcť využiť a uplatniť pri výučbe viacerých predmetov, počas mimoriadnych situácií alebo v prípade špecifických potrieb študentov," zhodnotila dekanka FMK Ľudmila Čábyová.