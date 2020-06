Priestory trnavskej onkologickej ambulancie sú zrekonštruované

Trnava 10. júna (TASR) - Priestory onkologickej ambulancie Fakultnej nemocnice (FN) Trnava prešli kompletnou rekonštrukciou. Investičné náklady sa vyšplhali na 100.000 eur, ktoré zdravotníckemu zariadeniu poskytla súkromná spoločnosť. Informoval o tom referent pre vzťahy s verejnosťou FN Matej Martovič.



Ambulancia má vďaka rekonštrukčným prácam moderné priestory, čakáreň dostala nový vzhľad s prvkami drevených dekorácií. "Je to teraz klimatizovaný priestor s dvoma zónami. Pribudlo nové osvetlenie, obklad steny, podlahy, sedenie," uviedol prednosta Onkologickej kliniky FN Marián Streško. Rekonštrukcia pomohla zmodernizovať aj systém práce s pacientom, bola vytvorená recepcia s objednávkovým systémom pre štyri samostatné ordinácie. Pacient sa môže objednať k svojmu lekárovi na konkrétny dátum a čas.



Rekonštrukčné práce trvali od marca do mája, pričom z dôvodu zvýšenej hygienicko-epidemiologickej situácie v rámci opatrení proti ochoreniu COVID-19 museli byť prerušené na jeden mesiac. Projekt financovala a realizovala trnavská spoločnosť ISMONT. "V tomto roku máme desiate výročie založenia. Namiesto prostriedkov do osláv padlo rozhodnutie vložiť ich do dobročinnej oblasti a prispieť tým, ktorí to potrebujú a tam, kde je nedostatok," povedal majiteľ a konateľ Ivan Slíž.