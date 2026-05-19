< sekcia Regióny
Trnava pripravuje komunitné stretnutie pre jednorodičovské rodiny
Cieľom je podporiť komunikáciu medzi jednorodičmi, mestom a pomáhajúcimi organizáciami.
Autor TASR
Trnava 19. mája (TASR) - Mesto Trnava pripravuje komunitné stretnutie pre jednorodičovské rodiny. Uskutoční sa v piatok (22. 5.) o 17.00 h v priestoroch materského centra Mama klub na Limbovej ulici v Trnave. Cieľom je podporiť komunikáciu medzi jednorodičmi, mestom a pomáhajúcimi organizáciami. Informovala o tom samospráva na svojom webe.
Podujatie je určené všetkým jednorodičom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o možnostiach podpory, získať praktické informácie alebo sa stretnúť s ľuďmi s podobnými skúsenosťami. Zúčastní sa viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská aj odborníci z organizácií, ktorí poskytnú informácie o sociálnych, poradenských a právnych službách. Vstup je voľný.
Podujatie je určené všetkým jednorodičom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o možnostiach podpory, získať praktické informácie alebo sa stretnúť s ľuďmi s podobnými skúsenosťami. Zúčastní sa viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská aj odborníci z organizácií, ktorí poskytnú informácie o sociálnych, poradenských a právnych službách. Vstup je voľný.