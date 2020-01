VIDEO: Prvá cykloveža na Slovensku má kapacitu 118 bicyklov

Trnava 7. januára (TASR) – Automatický parkovací dom pre bicykle v utorok oficiálne sprístupnili pri Železničnej stanici v Trnave. Cykloveža je prvou svojho druhu na Slovensku, na jej výstavbu vynaložilo mesto podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej 652.656 eur. Úložné na 24 hodín je stanovené na 0,10 eura.



S výstavbou radnica začala v auguste 2019, na realizáciu projektu získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 505.319 eur. Slúžiť má hlavne na parkovanie bicyklov, ktorých majitelia pokračujú vlakovou alebo autobusovou dopravou za zamestnaním alebo štúdiom, a má pomôcť znížiť nápor áut parkujúcich pred stanicou.







Presklená cykloveža je vysoká 11 metrov, je v tvare dvanásťuholníka a má kapacitu 118 bicyklov, z toho 16 detských. Automatizovaný proces uschovania bicykla trvá maximálne 30 sekúnd a jeho fázy aj bezpečnostné pokyny sa zobrazujú na monitore. "Zákazník si na záver vyberie z prístupového terminálu potvrdenie, ktoré neskôr, keď si bude chcieť bicykel vyzdvihnúť, vloží do čítačky terminálu. Systém zobrazí na displeji požadovanú platbu, po vhodení mincí do mincovníka vyhľadá zákazníkov bicykel a vyvezie ho pred prijímacie dvere," informovala hovorkyňa.



Stavbu realizovala spoločnosť Systematica so sídlom v Pardubiciach. Jej konateľ Rudolf Bernat uviedol, že doteraz postavili v Česku 15 cykloveží, prvú v roku 2013 v Hradci Králové. Najbližšie na Slovensku vyrastie jedna v Bratislave a v rokovaní sú aj s ďalšími mestami. Ako dodal, cykloveže podľa ich skúseností pritiahnu k tejto forme dopravy tých, ktorí inak bicykel na cestu na stanicu nevyužívali. "Buď majú drahý bicykel, kde bola obava z odcudzenia, alebo nemohli na ňom nechať prilbu a podobne," povedal. Parkovací dom však bezpečne bicykle uloží a nemá k nim prístup nikto iný ako majiteľ. Vo viacerých mestách v Česku to funguje tak, že vedľa seba sú situované obyčajné strážené i nestrážené parkoviská a cyklodomy.