Trnavská radnica hľadá dodávateľa zimnej údržby na časť mesta

Trnava 17. augusta (TASR) – Trnava hľadá dodávateľa zimnej údržby. Za sumu 600 000 eur bez DPH na obdobie dvoch rokov očakáva od neho spravovanie miestnych komunikácií a chodníkov, zahŕňajúce odstraňovanie snehu, ručné odhŕňanie a posyp. Uvádza sa to vo Vestníku verejného obstarávania. O zimnú údržbu sa starajú v meste v súčasnosti dvaja dodávatelia, jednej spoločnosti končí platná zmluva.



Nový dodávateľ bude zodpovedný za ulice okolo mestského fortifikačného systému – Hospodárska, Rybníková, Hlboká a Kollárová, ďalej viaceré z frekventovaných ulíc ako Študentská, Špačinská, Ferka Urbánka, Botanická, Čajkovského, Komenského, Beethovenova a k trnavskej automobilke, ďalšie v obytných súboroch Za traťou, na Prednádraží. Ulice sú v zmysle operačného plánu zimnej údržby rozdelené do troch etáp podľa významu a naliehavosti. Mesto požaduje vykonávanie zimnej údržby vrátane zimnej pohotovosti vozidiel, mechanizmov a osôb na čas spravidla od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka v závislosti od poveternostných podmienok. Lehota na predkladanie ponúk je do 14. septembra.