Trnavská radnica už neudeľuje výnimky na rušenie nočného pokoja

Trnava 13. februára (TASR) – Mesto Trnava nateraz neudeľuje žiadne výnimky na rušenie nočného pokoja. Stop stav nastal podľa primátora Petra Bročku po doručení protestu prokurátora. Zábavné, reštauračné i iné zariadenia tak musia svoje aktivity vtesnať do hodín, určených platným všeobecne záväzným nariadením (VZN).



Prokurátor, ako uviedol Bročka vo štvrtok na tlačovej besede, namietal, že primátor ani iný orgán nemá právomoc povoľovať nad rámec VZN dlhšie otváracie hodiny prevádzkam, ktoré o to žiadali. Povolenia na hudobnú produkciu napríklad v lete v otvorenom priestore pravidelne spôsobovali problémy ľuďom bývajúcich v okolí. Bročka vyjadrenie prokuratúry svojím spôsobom privítal, lebo "už nemusí rozmýšľať, či je akcia dostatočne vhodná, či sa budú organizátori snažiť regulovať hluk, ako deklarovali, a tiež, že koľko ľudí bude na druhý deň volať, že sa nevyspali".



"V posledných mesiacoch sa mi nedalo k tejto veci pristúpiť konštruktívnejšie, než že som dal na názor jedného z poradných orgánov, rozposlal som každú žiadosť členom a podľa výsledku hlasovania som potom rozhodol. Bolo už úplne mimo mojej kapacity byť rozhodovacím a dozorným orgánom v jednej osobe nad tým, čo sa bude alebo nebude diať vo verejnom priestore," povedal.



Mesto podľa Bročkových slov začalo s prípravou nového VZN na danú tému a odštartovalo ju diskusiou s verejnosťou. "Chceme pripraviť také VZN, ktoré by zohľadnilo potreby občanov i prevádzkovateľov. Cieľom stretnutia bolo povedať si, aké problémy vieme identifikovať na oboch stranách, lebo sú to spojené nádoby," dodal primátor Trnavy. Nebol by rád, keby radnicu podnikatelia obviňovali, že zatvárajú prevádzky z dôvodu, že prichádzajú o zákazníkov a rovnako, keby v meste bola skupina obyvateľov, ktorých životný štandard bol nočným hlukom natrvalo znížený. "Je to ťažká téma," konštatoval primátor. Je podľa neho dôležité, že sa začalo o nej hovoriť, o výsledku je ešte predčasné hovoriť. "Sme na začiatku procesu," dodal Bročka.