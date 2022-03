Trnava vyčlenila pre utečencov 11 bytov, deti už chodia do škôl

Trnava 11. marca (TASR) – Mesto Trnava dokáže na ubytovanie ukrajinských utečencov aktuálne vyčleniť 11 zo svojich mestských bytov. V súčasnosti sú naplnené štyri z nich, ďalšie radnica pripravuje a zariaďuje. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová, určené sú pre ľudí, ktorí v Trnave majú príbuzných alebo priateľov, prednostne pre matky s deťmi.



Mesto počíta s tým, že ľudia sa v týchto bytoch budú priebežne meniť. „Niektorí potrebujú iba dočasné ubytovanie na ceste do inej krajiny. Byty sú na uliciach Veterná, Františkánska, V. Clementisa, J. G. Tajovského, A. Kubinu a generála Goliana. V zmysle platných predpisov bude potrebné aj prerokovanie zmeny súvisiaceho všeobecne záväzného nariadenia na zasadnutí mestského zastupiteľstva, do tohto času vieme byty pripraviť,“ uviedla hovorkyňa.



V súvislosti so získaním útočiska v Trnave podľa Majtánovej v trnavských základných školách už sú deti ukrajinských utečencov. „Presnú evidenciu nemáme, pretože niektorí rodičia oslovujú školy priamo – ide prevažne o Ukrajincov, ktorí tu už žili a pracovali pred vojenským konfliktom v ich krajine, a teraz za nimi pricestoval zvyšok rodiny,“ doplnila.



Viceprimátorka Eva Nemčovská uviedla, že spätná väzba je zatiaľ pozitívna. „Kapacity v základných školách sú postačujúce a v prípade navýšenia nákladov na vzdelávanie vieme vstúpiť do dohodovacieho konania s ministerstvom školstva a žiadať dofinancovanie nákladov na žiaka,“ informovala.



Podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru SR Denisy Bárdyovej bol na trnavskom oddelení cudzineckej polície v Trnave udelený tolerovaný pobyt - dočasné útočisko k 9. marcu celkovo 994 osobám.