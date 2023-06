Re-use centrum v Trnave pripravuje prvú výmenu vecí v exteriéri

Trnava 21. júna (TASR) - Re-use centrum, ktoré na Bottovej ulici v Trnave funguje dva roky, pripravilo na letné mesiace sobotné výmenné akcie vecí - swapy. Informovala o tom manažérka komunikácie a CSR spoločnosti FCC Slovensko Zuzana Krenyitzká, ktorá prevádzku Back2Life ako prvú na Slovensku otvorila. Prvý swap na otvorenom priestranstve bude v sobotu 24. júna.



Je to rovnaký deň, ako sa uskutoční v Trnave aj Letná zóna bez peňazí v areáli Gymnázia Jána Hollého. Tam majú možnosť si záujemcovia zobrať veci bezplatne. "Na swape budú môcť využiť moderný spôsob výmeny - odovzdať oblečenie, ktoré im je ľúto vyhodiť do kontajnera, a zároveň si za symbolickú cenu vybrať niečo pekné na seba," uviedla Krenyitzká. Oblečenie by nemalo byť poškodené, malo by byť pekné, čisté a vypraté. Limitom je jedna taška na osobu. Návštevníci môžu priniesť oblečenie do Back2Life centra aj počas otváracích hodín, mimo termínov konania swapov. Nasledujúce štyri akcie majú termín 8. a 22. júla a 12. a 26. augusta.



Bežne môžu občania do centra nosiť zariadenie a vybavenie domácností, ručné náradie, športové potreby, hračky, knihy, umelecké predmety, hudobné nástroje, hodiny, detské kočíky, ale aj kabelky, kufre a tašky.