Rekonštrukcia cesty okolo Prednádražia v Trnave prinesie obmedzenia
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 18. septembra.
Autor TASR
Trnava 8. septembra (TASR) - Rekonštrukcia cesty okolo Prednádražia v Trnave prinesie od utorka (9. 9.) dopravné obmedzenia na Šafárikovej ulici v oboch smeroch, prejazd ulicou však bude možný. Môže takisto dôjsť k občasnému meškaniu na linke mestského autobusu číslo 6. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Práce sa začnú frézovaním pruhov pôvodného asfaltu po oboch stranách vozovky na Šafárikovej ulici od Ulice Jána Bottu po Botanickú ulicu. Po dokončení frézovania sa budú v danej lokalite opravovať uličné vpusty a kanalizačné poklopy.
V prípade priaznivých poveternostných podmienok sa bude pokračovať od 16. septembra s výstavbou ochranných pruhov pre cyklistov v dĺžke 325 metrov. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 18. septembra. Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
