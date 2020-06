Reminiscencie Trnavského objektívu sú vystavené v dome hudby

Trnava 26. júna (TASR) – Výstavu fotografií Reminiscencie Trnavského objektívu pripravilo Trnavské osvetové stredisko (TOS) vo svojich nových výstavných priestoroch v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave.



Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2020, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia. Informovala o tom Milada Kotlebová z TOS. Kolektívna výstava prezentuje 88 fotografií od 26 autorov trnavského regiónu, sprístupnená bude do 17. júla.



„Tematicky sú zastúpené krajinárske scenérie i detailné zábery z krajiny, reportážna fotografia, architektonické skvosty rôznych miest. Nechýba portrétna tvorba – inscenovaná i reportážna, makrofotografia, figurálne kompozície, meditatívne obrazy abstraktnej fotografie, ale i umelecké akty," uviedla Kotlebová.



Trnavský objektív je trojstupňová súťaž a prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby. Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. TOS prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty spomedzi detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie. Do tohtoročného jubilejného 50. ročníka sa zapojilo 35 autorov z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktorí zaslali 315 fotografií a 4 multimediálne prezentácie.