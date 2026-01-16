< sekcia Regióny
Trnava je vo fáze preberacieho konania obnovenej Prachárne
Do obnovy národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa už roky nevyužívala, mesto Trnava investovalo 4,94 milióna eur s DPH.
Autor TASR
Trnava 16. januára (TASR) - Mesto Trnava je aktuálne vo fáze preberacieho konania a odstraňovania vád a nedorobkov na zrekonštruovanom objekte Prachárne. Nasledovať bude proces kolaudácie, resp. predčasného užívania. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
„Septembrové otvorenie Prachárne je spojené so štartom prvej divadelnej sezóny v pripravovanom mestskom divadle, ktoré v nej našlo priestor,“ avizovala hovorkyňa. Rekonštrukčné práce realizovala spoločnosť Metrostav Slovakia.
Do obnovy národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa už roky nevyužívala, mesto Trnava investovalo 4,94 milióna eur s DPH. Z toho viac ako dva milióny eur získalo z prostriedkov plánu obnovy. Schválená bola aj podpora zo strany Trnavského samosprávneho kraja v sume maximálne jeden milión eur.
V zrekonštruovanej budove nájde priestor divadlo pre deti a mládež i prevádzka, ktorá nadviaže na legendárny mliečny bar. V obchodnej verejnej súťaži uspel koncept cukrárenskej firmy Elezi.
Pracháreň ako meštiansky dom má vznik datovaný do obdobia roku 1500. Pamätným pre objekt bolo obdobie, keď v ňom sídlila prevádzka koloniálu Smékal & syn a keď došlo k mohutnému výbuchu chemikálií v pivnici. Objekt približne dve desaťročia chátral.
