FAREBNE OZNAČENÍ PREDAJCOVIA: Rínok na Trojičnom námestí sa začal

Trnava 10. júna (TASR) – Mestský trh v Trnave sa v piatok premiérovo po niekoľkých desiatkach rokov konal na novom mieste. Predajné pulty sa od mestského zimného štadióna presťahovali do centra mesta na Trojičné námestie. Podľa rozhodnutia radnice sa má konať vždy v piatok a sobotu do 11.00 h.



V prvý deň ponúkalo svoj tovar do tridsiatky trhovníkov. Mesto ako novinku zavedie podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej ich označovanie pre lepšie zorientovanie sa kupujúcich. "Samopestovatelia, ktorí ponúkajú vlastné dopestované produkty, budú mať zelené tabuľky, samopestovatelia s dokupom budú žltí, obchodníci tyrkysoví a ostatní, napríklad predajcovia kávy alebo iného občerstvenia, budú červení," uviedla Majtánová. Kapacita predajných pultov so slnečníkmi je podľa jej slov okolo 100, potrebný počet vždy podľa nahláseného záujmu predávajúcich v daný deň rozložia na námestí.



"Myslím si, že v porovnaní s predchádzajúcim miestom a za prvé hodiny konania rínku to vyzerá, že toto miesto je živšie, je viac záujemcov," uviedol pre TASR pestovateľ zeleniny od Trnavy, ktorý pravidelne ponúkal tovar aj na starom mieste. Podľa ďalšieho, ktorý do Trnavy chodí predávať od Nových Zámkov, bol príjazd na miesto konania trhu bezproblémový, rovnako ako aj vykládka. To boli jedny z najvážnejších výhrad odporcov premiestnenia trhu, ktorí poukazovali, že Trojičné námestie neposkytne potrebné zázemie pre trhovníkov.



Trojičné námestie v Trnave však nie je úplne novým trhovým miestom, známe bolo niekoľko storočí a ešte začiatkom 20. storočia na ňom ponúkali ľudia z okolitých dedín Trnavčanom svoje produkty. Neskôr sa na ňom začal konať Tradičný trnavský jarmok a následne aj iné podujatia tohto typu.



Umiestnenie trhu v centre mesta hodnotí Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism ako možnosť zvýšiť záujem o atraktívnu lokalitu. "Trhy priamo v centre sú európskym lákadlom mnohých zaujímavých miest ako Viedeň, Budapešť či Barcelona. Trnava má s trhom v srdci mesta hlboké historické prepojenie a mnohí návštevníci, predovšetkým z Maďarska, ju stále poznajú ako Nagyszombat - Veľká Sobota podľa trhu, ktorý sa tu konal," uviedol Alexander Prostinák, zastupujúci riaditeľ OOCR.



Radnica prijala zároveň opatrenie, že ak sa na námestí bude konať nejaká kultúrna či spoločenská akcia, predajcovia sa presunú do susediacich uličiek.