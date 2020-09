Trnava rokuje s ministerstvom o spoplatnení úsekov ciest II. triedy

Trnava 22. septembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rokuje s ministerstvom dopravy o spoplatnení vybraných úsekov ciest II. triedy pre nákladné autá.



„Najmä nákladné vozidlá medzinárodnej tranzitnej dopravy obchádzajú súčasne spoplatnené úseky ciest vyšších kategórií po našich cestách druhej triedy. Finančné prostriedky získané výberom mýta použijeme na ich opravy. Očakávané zníženie počtu kamiónov v obciach prispeje k zlepšeniu bezpečnosti a najmä kvality života obyvateľov,“ skonštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič na stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslavom Kmeťom.



Vstup krajskej samosprávy do rokovaní s ministerstvom dopravy vo veci spoplatnenia vybraných úsekov ciest II. triedy odsúhlasili poslanci Zastupiteľstva TTSK koncom júla tohto roka.



Trnavský samosprávny kraj vybral v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Národnou diaľničnou spoločnosťou 16 úsekov ciest II. triedy. Pilotný projekt ich spoplatnenia by mal byť realizovaný už v budúcom roku. Jeho hlavnou myšlienkou je spoplatnenie medzinárodnej tranzitnej nákladnej dopravy bez negatívneho vplyvu na lokálnych cestných dopravcov.



„Medzinárodne tranzitujúce kamióny ničia našu infraštruktúru, ktorá na takúto záťaž nebola dimenzovaná ani stavaná. Usilujeme sa preto nájsť adekvátny a spravodlivý mechanizmus výberu mýta. V tejto súvislosti nám záleží na vyváženom vzťahu medzi obyvateľmi dotknutých obcí a lokálnymi cestnými dopravcami, ktorých mimo tranzitu nechceme spoplatňovať,“ doplnil Viskupič.