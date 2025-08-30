< sekcia Regióny
Trnava sa aj tento rok zapojí do iniciatívy celoživotného učenia
Cieľom je zviditeľniť rozmanité formy učenia, motivovať k osobnému rozvoju v každom veku a ukázať, že učiť sa dá kdekoľvek a kedykoľvek.
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Aj tento rok sa Trnava stane súčasťou celoslovenskej iniciatívy Týždeň celoživotného učenia, ktorá sa uskutoční v termíne 20. až 26. októbra. Cieľom je zviditeľniť rozmanité formy učenia, motivovať k osobnému rozvoju v každom veku a ukázať, že učiť sa dá kdekoľvek a kedykoľvek. Informovala o tom Adriána Klincová z občianskeho združenia Lifestarter, ktoré stojí aj za projektom Učiaca sa Trnava.
Organizácie, inštitúcie, podnikatelia, lektori i školy sa môžu aktívne zapojiť do tejto iniciatívy a do 3. septembra prihlásiť svoje vlastné vzdelávacie aktivity, prednášky, workshopy, otvorené hodiny alebo dni otvorených dverí. „Podujatia môžu byť realizované prezenčne aj online, a to bezplatne alebo s poplatkom, s voľným vstupom či registráciou,“ podotkla.
Všetky zapojené aktivity budú súčasťou oficiálnej programovej brožúry a komunikované pod spoločnou značkou. Podujatie sa koná v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých SR a Slovenskou komisiou pre UNESCO a je súčasťou celoslovenských osláv Týždňa celoživotného učenia. Podujatie ponúkne aj networking vzdelávacích organizácií.
