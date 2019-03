Trnava sa bude uchádzať o titul Európske mesto športu 2020

Komisári navštívia počas svojej návštevy viaceré športoviská a športové aktivity v meste, pod drobnohľad si zoberú športovú infraštruktúru či zapojenie obyvateľstva do športových podujatí.

Trnava 8. marca (TASR) - Mesto Trnava privíta v apríli komisárov z Federácie európskych hlavných miest a miest športu (ACES Europe) pri Európskej únii v súvislosti s uchádzaním sa medzinárodné uznanie v podobe titulu Trnava – Európske mesto športu pre rok 2020. Informoval o tom oficiálny portál mesta.



Komisári navštívia počas svojej návštevy viaceré športoviská a športové aktivity v meste, pod drobnohľad si zoberú športovú infraštruktúru či zapojenie obyvateľstva do športových podujatí. "Získať titul Európske mesto športu znamená nielen zviditeľnenie mesta, zvýšenie úrovne športu, cestovného ruchu, ale aj zaradenie mesta do siete miest športu v Európe, zdieľanie skúseností medzi jej členmi a získanie možnosti zapojiť sa do podporného systému Európskej komisie," uviedla trnavská radnica.



Na podpore športu participuje samospráva v mnohých smeroch. Spolupracuje so športovými klubmi, z ktorých viac ako 70 podporuje dotačným systémom, organizuje športové podujatia, zapája žiakov i študentov do športových aktivít, buduje a revitalizuje športoviská a hostí európske a svetové šampionáty v softbale, frisbee, volejbale či zápasení. V roku 2019 bude hostiť Trnava Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike.



Ak by komisári odobrili trnavskú snahu, mesto by sa priradilo k ďalším krajským mestám ako Košice, Banská Bystrica, Nitra a Michalovce, ktoré už v minulosti tento titul získali.