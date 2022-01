Trnava 26. januára (TASR) – Mesto Trnava sa chce po rokoch vrátiť k školským obvodom a spádovým materským školám. Zámerom je rovnomernejšie prerozdelenie počtu detí v školách a upokojenie dopravy v kritických hodinách dňa. Rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia by malo februárové mestské zastupiteľstvo, informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Znamená to, že do škôl a škôlok zriaďovaných mestom budú prioritne prijímané deti, ktoré do nich patria podľa svojho trvalého bydliska. Mesto je zriaďovateľom deviatich základných škôl, pre každú z nich by mal byť určený jeden školský obvod. Zmena by mala platiť od školského roku 2022/2023," uviedla Majtánová.



Podľa vyjadrenia vedúceho odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michala Špernogu sú v meste školy, ktoré sú z dôvodu rôznych predsudkov a stereotypov zaznávané, a naopak, niektoré sú dlhodobo veľmi žiadané a majú extrémne naplnené kapacity. "Sú rodičia, ktorí svoje dieťa dvakrát denne vozia cez celé mesto, hoci je v ich okolí rovnako kvalitná škola. Zavedením školských obvodov chceme odstrániť tieto nerovnosti. Každá škola poskytuje rovnocenné vzdelávanie a prístup, preto za praktickejšie kritérium považujeme blízkosť k bydlisku," uviedol.



Mesto očakáva, že sa zavedenie školských obvodov o pár rokov premietne aj do zníženej mobility v meste práve v kritických ranných a poobedných hodinách. "Tento efekt predpokladáme na základe údajov, ktoré máme k dispozícii. Vyplýva z nich, že napríklad trvalé pobyty všetkých žiakov zo základnej školy na Spartakovskej sa rozprestierajú na celom území Trnavy, čo znamená, že sem denne dochádzajú deti zo všetkých kútov mesta. Takto je to v podstate pri každej škole," doplnil.