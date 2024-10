Trnava sa pokúsi podať pomocnú ruku študentom končiacej súkromnej SOŠ

Trnava 30. októbra (TASR) - Mesto Trnava sa pokúsi podať spolu s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) pomocnú ruku študentom končiacej Súkromnej strednej odbornej školy (SOŠ) Gos-Sk. Na stredajšej tlačovej konferencii to deklaroval trnavský viceprimátor Marcel Krajčo. Vedenie súkromnej strednej školy avizovalo ukončenie jej činnosti k 31. augustu 2025.



"Jedna vec je právna rovina, ktorá sa dodržiava, druhá vec je, že nám nie je táto situácia ľahostajná," podotkol Krajčo s tým, že mesto sa aj v spolupráci s krajskou samosprávou bude snažiť hľadať ďalšie riešenia vzniknutej situácie. "S pani viceprimátorkou sa budeme snažiť rokovať aj s krajom a nájsť možnosti, ktoré týmto ľuďom cielene pomôžu prekonať túto situáciu," dodal. Poukázal však na to, že zachraňovať problém súkromného zriaďovateľa nie je v kompetencii mesta.



Krajčo vidí najväčší problém v avizovanom presune študentov odboru hotelovej akadémie do strednej školy v Galante. "Toto je stále nejakým spôsobom riešiteľný problém, máme nejaký čas, aby sme sa ho pokúsili vyriešiť," povedal médiám ešte v utorok (29. 10.).



Súkromnej SOŠ Gos-Sk sa k 31. augustu 2025 končí bezplatná výpožička mestských pozemkov, na ktorých pôsobí. Vedenie školy avizovalo k tomuto dátumu aj ukončenie jej činnosti. Trnavský samosprávny kraj TASR uviedol, že sa pokúsi umiestniť študentov do SOŠ obchodu a služieb v Trnave v tých odboroch, ktoré škola vyučuje. Študijný odbor Hotelová akadémia budú môcť študenti ukončiť na SOŠ obchodu a služieb v Galante. Ďalší študenti by mohli pokračovať na SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici.