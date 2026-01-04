< sekcia Regióny
Trnava sa uchádza o eurofondy na dve nové cyklotrasy
Autor TASR
Trnava 4. januára (TASR) - Mesto Trnava sa uchádza o eurofondy na dve nové cyklotrasy. Jedna má viesť popri kalvárii s napojením na Trstínsku cestu a Cukrovú ulicu. Druhá žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa týka vybudovania cyklotrasy popri obytnom súbore na Ulici Generála Goliana. Predloženie žiadostí schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trnave na vlaňajšom decembrovom zasadnutí.
Vybudovaním cyklotrasy pri kalvárii vznikne podľa samosprávy chýbajúce napojenie na existujúce cyklotrasy vedúce k obchodným centrám, školám, cintorínu T. Vansovej či športoviskám. „V tesnej blízkosti v rámci parku, popri ktorom je cyklochodník plánovaný, sídli ďalší významný zdroj a cieľ cesty - Krajský pamiatkový úrad Trnava,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Cyklotrasa sa má napojiť na zrealizovanú cyklistickú infraštruktúru na Trstínskej ceste, pokračovať má popri kalvárii a z druhej strany sa má napojiť na existujúce cyklotrasy na uliciach Pri kalvárii a Cukrová. Mesto žiada o nenávratný finančný príspevok v objeme 895.040 eur.
Obojsmerná cyklotrasa by mohla vzniknúť aj popri obytnom súbore na Ulici Generála Goliana. „Cyklotrasa umožní bezpečný pohyb obyvateľov do zamestnania najmä v rámci priemyselných areálov, ktoré sa nachádzajú približne 600 metrov od konca tejto cyklotrasy, ale aj lokálne v rámci sídliska,“ doplnila radnica s tým, že cyklotrasa zároveň prepojí sídlisko s centrom Trnavy pomocou nadväzujúcich cyklotrás. Mesto žiada v tomto prípade o dotáciu v objeme 986.241 eur.
Viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo na decembrovej tlačovej konferencii podčiarkol, že zatiaľ čo pri realizácii projektov z plánu obnovy bolo potrebné spolufinancovanie mesta, vo výzve ministerstva investícií z Programu Slovensko je financovanie nových cyklotrás plne hradené z externých zdrojov.
Mesto vlani dokončilo výstavbu spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov popri Bratislavskej ceste smerom na obec Hrnčiarovce nad Parnou. Rovnako cyklochodník vedúci z Mikovíniho ulice do trnavskej mestskej časti Modranka. Z plánu obnovy získali podporu aj projekty v častiach Tulipán a Prednádražie.
