< sekcia Regióny
Trnava sa uchádza o titul Európskeho hlavného mesta mládeže 2029
Kandidatúra podľa samosprávy nadväzuje na existujúce štruktúry práce s mládežou v meste.
Autor TASR
Trnava 18. februára (TASR) - Mesto Trnava sa uchádza o titul Európskeho hlavného mesta mládeže 2029. Kandidatúra predstavuje podľa radnice strategický krok mesta smerom k posilneniu participácie mladých ľudí, budovaniu dôvery medzi generáciami a systematickému rozvoju mládežníckej politiky.
„Ambíciou mesta je posunúť mládežnícku politiku od konzultácií k spoluzodpovednosti - tak, aby mladí ľudia neboli pasívnymi prijímateľmi služieb, ale spolutvorcami verejného života,“ priblížila samospráva s tým, že takmer 36 percent populácie mesta tvorí generácia do 35 rokov.
Kandidatúra podľa samosprávy nadväzuje na existujúce štruktúry práce s mládežou v meste. „Od 1. mája 2025 pôsobí v Trnave príspevková organizácia GenT, zriadená mestom Trnava, ktorá zastrešuje koordináciu mládežníckych aktivít, prevádzku klubovní, podporu participácie a rozvoj mládežníckej politiky,“ podotkla radnica.
Jej kľúčovými piliermi sú Mládežnícky parlament mesta Trnava, sieť Trnavských klubovní ako nízkoprahové bezpečné priestory a rozvojové a vzdelávacie programy pre mladých. „Cieľom je, aby sa Trnava stala mestom, kde mladí ľudia vidia svoju budúcnosť, cítia spolupatričnosť a rozhodnú sa zostať alebo sa vrátiť,“ dodalo mesto.
„Ambíciou mesta je posunúť mládežnícku politiku od konzultácií k spoluzodpovednosti - tak, aby mladí ľudia neboli pasívnymi prijímateľmi služieb, ale spolutvorcami verejného života,“ priblížila samospráva s tým, že takmer 36 percent populácie mesta tvorí generácia do 35 rokov.
Kandidatúra podľa samosprávy nadväzuje na existujúce štruktúry práce s mládežou v meste. „Od 1. mája 2025 pôsobí v Trnave príspevková organizácia GenT, zriadená mestom Trnava, ktorá zastrešuje koordináciu mládežníckych aktivít, prevádzku klubovní, podporu participácie a rozvoj mládežníckej politiky,“ podotkla radnica.
Jej kľúčovými piliermi sú Mládežnícky parlament mesta Trnava, sieť Trnavských klubovní ako nízkoprahové bezpečné priestory a rozvojové a vzdelávacie programy pre mladých. „Cieľom je, aby sa Trnava stala mestom, kde mladí ľudia vidia svoju budúcnosť, cítia spolupatričnosť a rozhodnú sa zostať alebo sa vrátiť,“ dodalo mesto.