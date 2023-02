Trnava sa zaoberá možnosťou agrovoltiky na mestských pozemkoch

Trnava 22. februára (TASR) – Mesto Trnava chce v blízkej budúcnosti získavať 20 percent svojej ročnej spotreby elektriny zo zelených zdrojov. Aktuálne na strechy mestských zariadení a škôl inštaluje fotovoltické panely, druhým krokom by mali byť výpožičky striech objektov iných vlastníkov. Podľa primátora Petra Bročku uvažujú aj o ďalších riešeniach.



Fotovoltické panely sú inštalované na základných školách, februárová schôdza mestského zastupiteľstva odsúhlasila podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt fotovoltiky na mestskej poliklinike i stredisku sociálnych služieb na sídlisku Družba. Zámer je umiestniť fotovoltickú elektráreň s výrazne vyšším výkonom aj na časť zrevitalizovanej skládky odpadu a tiež na zimný štadión.



"Aktuálne robíme posudzovanie striech vo vlastníctve mesta a chystáme sa na to, že príde aj na prenájom striech iných majiteľov. Tam, samozrejme, bude dôležité, aby splnili potrebné parametre," uviedol primátor. Doplnil, že v tomto roku chcú nabrať skúsenosti v zahraničí, a potom spustiť pilotný projekt agrovoltiky. "Zaoberáme sa využitím mestských pozemkov v extraviláne mesta, kde by sme osadenie fotovoltických panelov skombinovali s pestovaním plodím pod nimi," opísal.