< sekcia Regióny
Trnava schválila postup súvisiaci s predajom pozemkov na Spartakovskej
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave zrušilo na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj časti mestských pozemkov na Spartakovskej ulici.
Autor TASR
Trnava 1. septembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave zrušilo na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí obchodnú verejnú súťaž (OVS) na predaj časti mestských pozemkov na Spartakovskej ulici. Do súťaže sa zapojil jediný uchádzač, spoločnosť United Real Estate. Mestskí poslanci zároveň schválili spôsob prevodu majetku formou predaja do rúk tejto spoločnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov s plochou približne 10.200 štvorcových metrov, na ktorých sa v súčasnosti nachádza supermarket a parkovisko, sa uskutočnila od 19. mája do 20. júna. Jediný záujemca, spoločnosť United Real Estate, ponúkol súťažný návrh na úrovni minimálnej navrhovanej kúpnej ceny 700 eur za štvorcový meter.
„Záujemca nesplnil náležitosti súťažného návrhu v zmysle podmienok OVS schválených a vyhlásených mestom Trnava, keďže súťažný návrh neobsahoval podpísaný návrh zmluvy,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu s tým, že záujemca nepredložil ani potvrdenie o neexistencii nedoplatkov voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.
„Keďže u záujemcu trvá záujem o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností (predmetu OVS) a súčasne však mesto Trnava nepovažuje ponuku záujemcu ako ponuku preukazujúcu podmienky účasti spĺňajúcu podmienky súťaže, možno obchodnú verejnú súťaž hodnotiť ako neúspešnú a v zmysle uvedeného bol spracovaný aj tento materiál,“ doplnila samospráva.
Mestskí poslanci zároveň na pondelkovom rokovaní schválili spôsob prevodu majetku do rúk spoločnosti United Real Estate formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 700 eur za štvorcový meter. Mestskí poslanci by mali samotný predaj schvaľovať na jednom z budúcich zasadnutí.
Podľa poslanca MsZ Rastislava Mráza obsahuje schválený materiál viaceré formálno-právne nedostatky. Poukázal tiež na to, že predaj sa má realizovať z dôvodu hodného osobitného zreteľa. „Ja ten dôvod momentálne nevidím,“ podotkol. Navrhoval zopakovať obchodnú verejnú súťaž alebo vyhlásiť súťaž formou priameho predaja.
Zopakovanie súťaže by bolo podľa vedúceho právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igora Kršiaka nehospodárne a neúčelné. „Pokiaľ by sme súťaž zopakovali, nevygenerujeme žiadneho ďalšieho záujemcu,“ povedal s tým, že potenciálni uchádzači mali priestor prihlásiť sa do pôvodnej súťaže.
Mesto plánuje získané financie z predaja pozemkov použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna. Opoziční mestskí poslanci podrobili už skôr plánovaný predaj kritike.
Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov s plochou približne 10.200 štvorcových metrov, na ktorých sa v súčasnosti nachádza supermarket a parkovisko, sa uskutočnila od 19. mája do 20. júna. Jediný záujemca, spoločnosť United Real Estate, ponúkol súťažný návrh na úrovni minimálnej navrhovanej kúpnej ceny 700 eur za štvorcový meter.
„Záujemca nesplnil náležitosti súťažného návrhu v zmysle podmienok OVS schválených a vyhlásených mestom Trnava, keďže súťažný návrh neobsahoval podpísaný návrh zmluvy,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu s tým, že záujemca nepredložil ani potvrdenie o neexistencii nedoplatkov voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.
„Keďže u záujemcu trvá záujem o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností (predmetu OVS) a súčasne však mesto Trnava nepovažuje ponuku záujemcu ako ponuku preukazujúcu podmienky účasti spĺňajúcu podmienky súťaže, možno obchodnú verejnú súťaž hodnotiť ako neúspešnú a v zmysle uvedeného bol spracovaný aj tento materiál,“ doplnila samospráva.
Mestskí poslanci zároveň na pondelkovom rokovaní schválili spôsob prevodu majetku do rúk spoločnosti United Real Estate formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 700 eur za štvorcový meter. Mestskí poslanci by mali samotný predaj schvaľovať na jednom z budúcich zasadnutí.
Podľa poslanca MsZ Rastislava Mráza obsahuje schválený materiál viaceré formálno-právne nedostatky. Poukázal tiež na to, že predaj sa má realizovať z dôvodu hodného osobitného zreteľa. „Ja ten dôvod momentálne nevidím,“ podotkol. Navrhoval zopakovať obchodnú verejnú súťaž alebo vyhlásiť súťaž formou priameho predaja.
Zopakovanie súťaže by bolo podľa vedúceho právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igora Kršiaka nehospodárne a neúčelné. „Pokiaľ by sme súťaž zopakovali, nevygenerujeme žiadneho ďalšieho záujemcu,“ povedal s tým, že potenciálni uchádzači mali priestor prihlásiť sa do pôvodnej súťaže.
Mesto plánuje získané financie z predaja pozemkov použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna. Opoziční mestskí poslanci podrobili už skôr plánovaný predaj kritike.