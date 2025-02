Trnavskí poslanci schválili Metodiku tvorby a zmien územného plánu

Trnava 12. februára (TASR) - Trnavskí mestskí poslanci schválili na utorkovom (11. 2.) zasadnutí Metodiku tvorby a zmien územného plánu (ÚPN) v záujme rozvoja mesta Trnava. Schvaľovanie tohto koncepčného dokumentu sprevádzala približne hodinová diskusia.



Jedným zo zámerov dokumentu je podľa vedúceho právneho odboru Mestského úradu v Trnave Igora Kršiaka nastaviť základný právny rámec spoločného postupu verejného a súkromného sektora pri zmenách ÚPN a pri územnom plánovaní. Zdôraznil, že akákoľvek zmena ÚPN nie je zo strany žiadateľa nárokovateľná záležitosť. Hlavný architekt mesta Trnava Ondrej Horváth a spoluautor materiálu poukázal na dôležitosť časového zosúladenia zámerov mesta a investícií.



Diskusiu vyvolalo najmä ustanovenie súvisiace so zavedením tzv. kontribúcie investorov pri zmene ÚPN. "Ide o nástroj, ktorý by mal kompenzovať predovšetkým budúce bežné výdavky samosprávy spojené s nutnosťou reagovať na rozvoj v území na podklade zmeny ÚPN," uvádza sa v dôvodovej správe schváleného koncepčného dokumentu. K plneniu kontribúcie má prísť až po schválení zmeny ÚPN.



Trnavský mestský poslanec Marián Galbavý počas utorkovej diskusie povedal, že úradníkom neodporúča, aby podľa tohto metodického dokumentu postupovali. "Myšlienka je zaujímavá, možno dokonca správna, ale nie každá správna myšlienka je zároveň právna," podotkol s tým, že štátne orgány môžu konať len na základe ústavy a v medziach, ktoré určí zákon. Legislatíva však podľa jeho slov neviaže žiadny poplatok na kontribúciu.



Podľa poslanca mestského zastupiteľstva Mateja Lančariča nejde o porušenie ústavy ani iných zákonov. "Akýkoľvek investor bude môcť dobrovoľne požiadať mesto Trnava o zmenu ÚPN bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom viazaný touto metodikou," dodal s tým, že schvaľovanie ÚPN je výlučnou kompetenciou zastupiteľstva.



Primátor Trnavy Peter Bročka na stredajšej tlačovej konferencii priblížil, že v rámci kontribúcie pôjde o viaceré formy plnení. "Od finančných až po percentá čistej bytovej plochy, ktorá by vznikla nad rámec existujúceho ÚPN. Myslím si, že pri porovnaní s inými mestami, ktoré majú kontribučné modely zavedené, sme na najnižšej hranici," podotkol.