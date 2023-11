Trnava si Nežnú revolúciu pripomenie premietaním odkazu na vežu

Trnava 16. novembra (TASR) - Trnava si v piatok, v Deň boja za slobodu a demokraciu (17. 11.) pripomenie projekciou animovaného odkazu na dominantu mesta - mestskú vežu. Od 16.00 do 21.00 hodiny bude v pravidelnom cykle premietaný na jej fasádu, informovala o tom Jana Pekárková z Mestského kultúrneho strediska - Zaži v Trnave.



"Mapping s názvom Pocta slobode vychádza z plagátu grafika Jána Baláža, ktorý bol vystavený v New Yorku v rámci výstavy Generálneho konzulátu SR na jednej z najlepších svetových škôl architektúry The Cooper Union," uviedla.



Na priečelí mestskej veže si diváci budú môcť pozrieť "krehké zvraty slobody k neslobode". Animácia podľa autora pracuje s vizuálnymi symbolmi, ktoré sa menia tak, ako sa menila sloboda. "Na moment vežu obkrúti i ostnatý drôt a z letiacich vtákov sa stanú pohraničné strážne psy," uviedol. Mapping pripravilo mesto Trnava spoločne s Trnavským samosprávnym krajom.