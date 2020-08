Trnava si pripomenie medailéra Williama Schiffera pri jeho storočnici

Trnava 26. augusta (TASR) – Spomienku na sochára a medailéra Williama Schiffera pri príležitosti 100 rokov od jeho narodenia pripravili v Trnave na stredu 26. augusta. Najskôr sa účastníci spomienky poklonia umelcovej pamiatke pri hrobe na trnavskom cintoríne, o 11. hodine sa uskutoční komentovaná prehliadka jemu venovanej expozície v Múzeu knižnej kultúry a uvedenie novej razby plakety autorom Ondrejom Lietavcom. Informovala o tom kurátorka expozície Simona Jurčová zo Západoslovenského múzea v Trnave.



Meno Williama Schiffera sa spája so Slovenskom i Parížom, kam po skončení druhej svetovej vojny odišiel a vyštudoval sochárstvo na L'École nationale des Beaux-Arts. Dovtedy bol hercom Slovenského národného divadla a Slovenského ľudového divadla v Nitre. "Do umeleckého sveta vstúpil prvou výstavou v Paríži v roku 1958, osud ho napokon nasmeroval k medailám a plaketám, ktoré sa stali ťažiskom jeho tvorby. Jeho ateliér sa stal miestom častých návštev tých šťastlivcov z Československa, ktorí Paríž mohli spoza železnej opony aspoň nakrátko navštíviť. Rád počúval novinky o svojej vlasti a o Trnave zvlášť," uviedla Jurčová.



Zaradil sa do okruhu medailérov Parížskej mincovne, spolupráca vyústila do razby desiatok razených i liatych medailí. Viaceré z nich sa dočkali vysokého ocenenia odbornej i zberateľskej verejnosti. Po návrate na Slovensko pokračoval v spolupráci s kremnickou mincovňou, písal knihy spomienok. Pri príležitosti umelcovej osemdesiatky sa v Paríži v Musée national des Artes et Traditions populaires konala výstava jeho celoživotného diela. Zomrel v roku 2007, v tom istom roku mu bolo prezidentom in memoriam udelené ocenenie Radu Ľudovíta Štúra III. triedy za prínos v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.