Trnava si výročie oslobodenia pripomenula pri obnovenom pamätníku

Trnava 5. apríla (TASR) - Výročie oslobodenia Trnavy si v piatok pripomenuli zástupcovia mesta, kraja a spoločenských organizácií. Položili kytice kvetov k Pamätníku oslobodenia, prvýkrát od jeho komplexnej rekonštrukcie a v novej pozícii na Námestí SNP. Pietny akt piesňou spestril spevácky zbor trnavských gymnázií Cantica nova.



Občanom Trnavy sa prihovoril primátor Peter Bročka. Pripomenul Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1945, keď oslobodila Červená armáda mesto. Ako uviedol, pamiatka tých, ktorí hrdinsky bojovali, i tých, ktorí položili svoje životy, povzbudzuje súčasníkov k premýšľaniu, ako možno dnes prispieť k lepšej budúcnosti. "Tiene hrôzy minulosti sa však postupne vracajú a vojna je opäť pri našich hraniciach," konštatoval. Nové výzvy vyžadujú od spoločnosti múdrosť a jednotu, ale múdrosť bez skúseností a chradnúca jednota sú nebezpečnými znameniami dnešnej spoločnosti. Primátor vyzval Trnavčanov, aby prispeli každý svojím dielom k pokojným medziľudským vzťahom a solidarite. "Je našou povinnosťou podporovať sa navzájom v ťažkých časoch," dodal. Poukázal, že aj v našej spoločnosti nenávisť a polarizácia získavajú priveľký priestor. "Dnes viac ako inokedy potrebujeme spojiť sily v mene mieru a vzájomného porozumenia a spolupracovať v mene pokroku. Iba tak budeme mať nádej na lepšiu budúcnosť," dodal Bročka.



Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Rastislav Mráz vo svojom vystúpení upriamil pozornosť na to, že pripomienku 79. výročia oslobodenia Trnavy nemožno v súčasnosti vnímať izolovane bez aktuálnej reality, súvislostí a okolností, keď bezprostredný sused Slovenska Ukrajina bojuje za mier. "Bolo by to cynické a prázdne," povedal. Poukázal na napätie v spoločnosti, na mimoriadne intenzívne šírenie dezinformácií, nenávisti a násilnosti. "Morálny a spoločenský apel obetí druhej svetovej vojny nesmie padnúť do zabudnutia," vyzval. Slová o pokoji a mieri podľa neho prestávajú byť zaužívanými formulkami a opäť sa nám odkrýva ich hlbší zmysel a obsah. Vo vystúpení poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.