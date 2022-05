Skenovacie auto bude v uliciach Trnavy kontrolovať parkovanie

Trnava 19. mája (TASR) – Mestská polícia (MP) v Trnave predstavila skenovacie auto, vybavené ôsmimi kamerami, ktoré bude kontrolovať parkovanie v zónach s regulovaným parkovaním. Vozidlo má za sebou podľa náčelníka Ivana Ranušu testovaciu fázu, technológia umožní skenovať a porovnávať evidenčné čísla parkujúcich vozidiel s databázou uhradeného parkovného.Ako uviedol Ranuša, v Trnave je možné uhradiť parkovné štyrmi spôsobmi – prostredníctvom parkovacích kariet, cez SMS, parkovacie automaty a tiež cez aplikáciu.uviedol. MP bude zatiaľ takto kontrolovať iba tie lokality, kde je už regulované státie zavedené, rozširovať pôsobenie skenovacieho auta bude v súlade s rozširovaním takéhoto druhu parkovania. Výhodou vozidla je, že kontrolu dokáže vykonávať aj v pomerne vysokej rýchlosti.Ako uviedol náčelník MP, auto značky Hyunday s hybridným pohonom, ktoré mesto zakúpilo za viac ako 82.000 eur, pričom 58.800 eur je hodnota technológie, dokáže kontrolovať aj iné priestupky v statickej doprave.doplnil. K plnej efektivite vozidla je možné pristúpiť podľa Ranušových slov až vtedy, keď budú vymenené všetky parkovacie automaty v meste.informoval. To znamená, že ak skenovacie vozidlo zaznamená zaplatené parkovanie cez lístok ako neuhradené, bude na príslušníkoch MP, aby osobne vec na mieste skontrolovali. Rovnako sa to týka parkovania osôb s preukazom ťažko zdravotne postihnutého.Ranuša nevylúčil, že v nasledujúcom období príde potreba kúpy aj ďalšieho skenovacieho vozidla, bude sa to podľa jeho slov odvíjať od dynamiky rozvoja regulácie statickej dopravy v Trnave.