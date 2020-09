Školský rok v Trnave otvoria dve nové súkromné školy z pôvodných troch

Trnava 1. septembra (TASR) – Od nového školského roka mali svoje brány v Trnave otvoriť tri nové súkromné základné školy (ZŠ). ZŠ Narnia i Felix v stredu (2. 9.) svojich prvých žiakov privítajú, zriaďovateľ ZŠ Mary Poppins sa rozhodol posunúť tento krok až na september 2021.



"Rozhodnutie súvisí s finančnou situáciou, spojenou s pandémiou," uviedla pre TASR štatutárna zástupkyňa ZŠ Mary Poppins Blažena Sokolská.



ZŠ Narnia privíta dve desiatky svojich prvých prvákov a viac ako desať žiakov druhých ročníkov. Škola získala od mesta do prenájmu priestory zrušenej školy na Mozartovej ulici, ktoré pred začiatkom školského roka z prevažnej miery podľa slov riaditeľky Petry Klementovičovej upravila, ďalšie práce bude realizovať priebežne. Zriaďovateľom je účelové zariadenie Cirkvi bratskej - Združenie škôl C. S. Lewisa, ktoré zastrešuje aj ZŠ v Bratislave a Pezinku a bratislavské bilingválne gymnázium. "Deti k nám prestúpili hlavne z trnavských škôl, ale máme žiakov aj z Bieleho Kostola i Šenkvíc," uviedla riaditeľka pre TASR.



Trinásť detí z Trnavy a okolia zasadne do lavíc prvého ročníka Súkromnej základnej školy Felix, ktorá má v prenájme jeden trakt Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku na Zavarskej ceste v Trnave. Začína so štyrmi pracovníkmi a podľa zástupkyne zriaďovateľa občianskeho združenia Polygnosi Dominiky Rešetovej s viacerými nadšencami. Trnava je v poradí štvrtým mestom na Slovensku, v ktorom Felix predstaví koncept svojho fungovania, kde preferuje konštruktivistický pedagogický prístup a inovatívne vzdelávacie metódy. "Pripravili sme si priestory, ktoré na začiatku potrebujeme, úprava objektu je rozdelená do niekoľkých etáp, keďže chceme byť postupne plne organizovaná škola," povedala pre TASR.