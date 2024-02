Sobota v Trnave je o výstave plastikových modelov a miniatúr ModelCon

Trnava 3. februára (TASR) - Stovky modelov áut, lietadiel či vojenskej techniky v rôznych mierkach a situáciách, ale aj objekty a hrdinov sci-fi možno v sobotu do 17.00 h vidieť na modelárskej súťaži a výstave plastikových modelov a miniatúr ModelCon 2024 v Mestskej športovej hale v Trnave. V tomto roku organizátori z miestneho Klubu plastikových modelárov Jolly Rogers dali nesúťažne priestor aj tým, ktorí sa venujú papierovým modelom. Informoval o tom člen klubu Radoslav Drobný.



ModelCon píše pre pandémiu od roku 2020 svoj tretí ročník. Aktuálne je najväčšou výstavou svojho druhu na Slovensku, okrem niekoľkých tisícok návštevníkov prilákal vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska i Chorvátska. "Je to rekordný ročník, modelári sa vracajú do štandardného módu a cenia si, že sa môžu stretnúť," konštatoval Drobný.



Organizátori napočítali tristo prihlásených modelárov a okolo tisícky modelov. Odborné poroty modely hodnotia vo viacerých kategóriách, samostatne sa posudzuje vojenská technika s tankami a lietadlami, civilná technika, kde sú závodné, osobné či nákladné autá, potom lietadlá rôznych období, tiež lode. Kategória lietadiel a vojenskej techniky je pritom tradične najsilnejšie obsadená. "Niektorí modelári sa púšťajú aj do zložitejších kompozícií - diorám, s vytvorením konkrétnej situácie," doplnil Drobný.



Špeciálnu kategóriu vytvorili v Trnave pre modely, s ktorými sa dá hrať, osobitne vyhodnocujú modely detí a mládeže. Drobný konštatoval, že v tejto vekovej kategórii bolo modelárstvo roky na ústupe, ale pomaly sa záujem oživuje. Aj vďaka modelárskym klubom, akým je aj trnavský pri centre voľného času. "Ale tiež modelári, ktorým už deti vyrástli, sa začínajú ku koníčku vracať a vedú k tomu aj svojich potomkov," uviedol.



Dôkazom toho bol aj Matej z Veľkých Kostolian pri Trnave, ktorý prišiel na výstavu s otcom i mamou, či otec Michal so synom Miroslavom z Dolnej Krupej. "Páčia sa mi modely lietadiel, trochu modelujem a skúšal už aj môj syn," povedal Michal pre TASR.



Medzi nesúťažnými papierovými modelmi bolo vidieť vojenskú techniku, ale aj modely známych stavebných pamiatok ako zámky v Holíči a Hlohovci či vodárenská veža v Trnave. Návštevníci mali tiež možnosť zakúpiť si nové modely u viacerých predajcov, ktorí boli súčasťou ročníka 2024.