Špeciálny kamión predstaví technológie na diagnostiku rakoviny

Trnava 23. júna (TASR) – Jedinou slovenskou zastávkou na medzinárodnom turné špeciálneho kamióna s najnovšími technológiami v oblasti medicínskeho zobrazovania bude vo štvrtok a piatok Trnava, kde sa uskutoční 42. Slovenský rádiologický kongres.



Rádiológovia, onkológovia, odborníci na sonografiu, ale aj študenti a verejnosť sa môžu zoznámiť s riešeniami, ktoré dokážu odhaliť rakovinové ochorenia v ranom štádiu a poskytujú rýchlu diagnostiku pacientom, ktorí to najviac potrebujú. Informovala o tom za organizátorov turné Martina Kolláriková.



Kamión priváža na Slovensko spoločnosť GE Healthcare, jej distribútor spoločnosť Meditrade je generálnym partnerom rádiologického kongresu. Do Trnavy prichádza kamión z Maďarska, odtiaľ poputuje do Rumunska, Česka, Grécka a ďalších krajín, spolu bude v rámci roadshow prechádzať Európou 29 týždňov. Centrom pozornosti iniciatívy je najmä zdravie žien a témy ako rýchla diagnostika rakoviny, jej skoré odhalenie, osobná starostlivosť o prsníky s dôrazom na riešenie One-Stop Clinic, ako aj využívanie umelej inteligencie v medicínskom zobrazovaní, zdraví kostí a podobne.



„Starostlivosť o ženské zdravie, najmä v oblasti onkológie, bola pre pandémiu vážne ohrozená. Stačí spomenúť, že počet mamografických vyšetrení poklesol o 90 percent. Pritom je to práve diagnostika v ranom štádiu, ktorá znižuje riziko úmrtia na rakovinu o 25 až 30 percent. Naším cieľom je sprístupniť inovatívne diagnostické riešenia všetkým ženám a poskytnúť im novú skúsenosť,“ uviedla manažérka sekcie zdravia žien a röntgenových technológií spoločnosti Laura Hernandez.



Riaditeľ pre oblasť východnej Európy Kostas Deligiannis doplnil, že len 50 percent európskych žien sa dostaví na preventívne vyšetrenie, na ktoré sú pozvané, a to pre obavy z možného zlého výsledku a strachu z bolesti.



„Pacientska skúsenosť je práve z tohto dôvodu veľmi dôležitým faktorom pri vývoji našich nových riešení. Ochotne zdieľame poznatky o tom, že je alfou a omegou všetkého - technológií, umelej inteligencie, protokolov a ľudskej interakcie. Iniciatívy ako táto roadshow sú príležitosťou vzdelávať a blízko spolupracovať s medicínskymi pracovníkmi a inštitúciami,“ uviedol.