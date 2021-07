Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice vznikne dlhý mestský bulvár

Trnava 13. júla (TASR) – Trnavská radnica vyhlásila architektonickú súťaž na obnovu Štefánikovej ulice v historickom jadre mesta. Revitalizáciou chce nadviazať na už dávnejšiu zmenu susediacej Hlavnej ulice na pešiu zónu. Aj na Štefánikovej už mesto nepočíta s dopravou v takom rozsahu ako doteraz, uvádza sa to v oznámení o súťaži, ktorú mesto vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.



Spojením Hlavnej a Štefánikovej ulice vznikne podľa zámeru „atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši úroveň kvality verejného priestoru centrálnej časti Trnavy".



Riešené územie má výmeru 8500 štvorcových metrov. Záujmom radnice je vytvorenie súvislej trasy pre peších od železničnej stanice cez Námestie SNP, Hlavnú a Štefánikovu ulicu až po Zelený kríček k územiu bývalého cukrovaru, kde v zmysle platného územného plánu zóny bude trasa pokračovať popri športovom areáli Slávia ďalej na sever. V súčasnosti už má mesto zabezpečený realizačný projekt na obnovu Námestia SNP a prednedávnom sa začala realizácia obnovy priestoru Zeleného kríčka. Ide tak o komplexný súbor niekoľkých nadväzujúcich projektov a v tomto celku je Štefánikova ulica chýbajúcou časťou tejto skladačky.



Ulica pomenovaná po M. R. Štefánikovi je dlhodobo v zlom technickom stave. Okrem výstavby chodníkov, cyklochodníka a cesty, výmeny inžinierskych sietí, osadenia zelene, osvetlenia, mobiliára a ďalších sa tam počíta aj s prezentáciou hornej brány stredovekého opevnenia Trnavy, do ktorej ulica ústila. Po obnove bude Štefánikova z prevažnej časti pešou zónou. Mesto predpokladá náklad na realizáciu projektu 24 miliónov eur s DPH.



Lehota na odovzdanie súťažných architektonických návrhov a dokumentov je do 8. októbra, výsledky budú vyhlásené 11. novembra.