Trnava spúšťa projekt charitatívnej zbierky Bicykel do každej rodiny

Trnava 11. marca (TASR) - Mesto Trnava v spolupráci s partnermi organizuje charitatívnu zbierku Bicykel do každej rodiny. Od 16. marca do 9. apríla môže každý, kto vlastní starší či nepoužívaný bicykel, kolobežku alebo trojkolku, darovať tieto dopravné prostriedky rodinám, ktoré si ich kúpu nemôžu dovoliť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Zberné miesto na darované bicykle je na prízemí obchodného centra na Ulici Ferka Urbánka v pracovných dňoch od 15.00 h do 20.00 h a medzi 10.00 h a 18.00 h počas víkendov. "Po ukončení zbierky organizátori vyberú rodiny, do ktorých darované veci poputujú. Ešte predtým, samozrejme, prejdú revíziou. K novým majiteľom sa tak dostanú ešte pred začiatkom letnej sezóny, keď ich budú môcť naplno využiť," uviedla Majtánová.



"Naše centrum pôsobí na trhu vyše 15 rokov. Za ten čas sme zorganizovali množstvo podujatí či akcií pre zákazníkov. Tentoraz sme sa rozhodli byť prínosom pre komunitu a považujeme za povinnosť poskytnúť ľuďom okrem nákupných možností aj reálnu pomoc," uviedla riaditeľka obchodného centra Pavla Škorcová.



Cieľom projektu je podporiť voľnočasové a športové aktivity aj pre sociálne slabšie rodiny. Mesto v tomto roku nesie titul Európske mesto športu a chce na športovanie motivovať čo najväčšiu časť verejnosti. "Projekt nás oslovil, a preto nad ním mesto prevzalo záštitu. Našou úlohou je zodpovedný výber rodín, ktoré si vzhľadom na svoju situáciu nemôžu dovoliť kúpiť bicykel pre každého jej člena. Verím, že projektom prispejeme k podpore pohybovej gramotnosti detí a rovnako aj k tomu, aby rodičia s deťmi trávili voľný čas aktívne," doplnila viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.