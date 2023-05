Trnava spúšťa urbanistickú súťaž na lokalitu o rozlohe 135 hektárov

Trnava 27. mája (TASR) - Mesto Trnava spustilo medzinárodnú urbanistickú súťaž. Záujemcovia z radov architektonických a urbanistických štúdií môžu posielať návrhy na rozvoj lokality s pracovným názvom Štvrť a rozlohou 135 hektárov v intraviláne mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



"Chceme získať ucelenú víziu pre vznik plnohodnotnej kompaktnej mestskej štvrte postavenej na princípe udržateľného pätnásťminútového mesta pripraveného na klimatickú zmenu. Víťazný návrh súťaže bude dopracovaný do urbanistickej štúdie a bude slúžiť ako vízia budúceho rozvoja územia," informoval vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu vTrnave Ondrej Horváth.



Lokalita sa rozprestiera od zeleného pásu na sídlisku Družba až po východný obchvat. Jeho severnú hranicu tvorí Piešťanská cesta, kým plánované predĺženie Spartakovskej ulice vyznačuje hranicu na juhu. V juhozápadnom cípe územia sa nachádza obytný projekt s názvom Prúdy, ktorý je momentálne vo výstavbe.



Všetky potrebné informácie k súťaži majú potenciálni účastníci k dispozícii na webovej stránke mesta. O novinkách a iných súvislostiach okolo projektu bude mať prehľad aj široká verejnosť prostredníctvom hlavnej stránky. Urbanisticko-krajinárska projektová súťaž, ktorú mesto spustilo, je verejná a bude mať dve etapy.



Prvá etapa je otvorená, do druhej etapy očakáva vyhlasovateľ súťaže postup troch až piatich účastníkov. Lehota na predkladanie návrhu do prvej etapy je 22. september, koncový termín na predloženie návrhu do druhej etapy je 1. marec 2024.