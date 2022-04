Trnava spustila web o ukončených i realizovaných projektoch

Trnava 14. apríla (TASR) - Plánované, dokončené a projekty mesta Trnavy v realizácii môžu záujemcovia nájsť dovedna na novej webovej stránke planujmesto.trnava.sk, ktorú aktuálne spustila tamojšia radnica. Je súčasťou rozsiahleho procesu participácie verejnosti, ktorý sa v Trnave začal v roku 2016 zavedením participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Obyvatelia mesta môžu na stránke vyhľadávať v rôznych kategóriách, podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej je takýto web na Slovensku unikátom.



Pri každej investícii je uvedený popis vrátane fotografií či vizualizácií, cena i časová os realizácie. Zoznam sa dá filtrovať podľa mestskej časti, kategórií alebo kľúčových slov a lepšiemu prehľadu o dianí v meste napomôže aj mapa investícií. Trnavčania tak dostanú podľa primátora Petra Bročku lepší obraz, ako mesto hospodári s verejnými financiami, a ako sa miestne dane premieňajú na reálne stavby, obnovené vnútrobloky, detské ihriská a športoviská, opravené cesty a chodníky a celkovo krajšie a modernejšie mesto.



„Kontinuálne realizujeme množstvo projektov, aktuálne ich máme v rôznej fáze rozpracovanosti viac než sto. Tie najväčšie nezriedka trvajú aj tri až päť rokov, pretože sú administratívne, technicky či finančne náročné. Pre ľudí môže byť zložité sledovať, v akom štádiu sa nachádzajú a kedy môžu očakávať ich dokončenie, preto sme pripravili túto online databázu investícií mesta – zatiaľ od roku 2018 a postupne ju doplníme aj o skoršie projekty. Na novom webe sa dá veľmi jednoducho dostať k informáciám, čo sa s danými projektami deje, v ktorých častiach Trnavy sa práve niečo stavia, a kde sa čo plánuje,“ povedal Bročka.



Návštevníci webu nemusia byť len pasívnymi čitateľmi, môžu dať najavo svoj názor na projekty, ktoré mesto pripravuje. „Spomedzi plánovaných investícií môžu podľa svojich preferencií vybrať tie najdôležitejšie či najpotrebnejšie. Zakliknutím tlačidla Vybrať projekt a potvrdením výberu svoju spätnú väzbu odošlú,“ uviedla hovorkyňa.



Dobre rozbehnutý participatívny proces bol počas pandémie v Trnave utlmený. Na jeho základoch vyrástol koncept širšej participácie, ktorý mesto postupne predstaví. Prvým krokom je webstránka, v ďalšej fáze pribudne možnosť pridávať aj vlastné nápady. „Pre samosprávu to bude podkladom pri rozhodovaní o ďalších investíciách. Zámerom je umožniť občanom zapojiť sa do plánovania mesta, aby bol výsledok podľa ich predstáv, pretože mesto sa rozvíja aj vďaka ich daniam,“ informovala Majtánová.



„Aktuálne máme rozpracované projekty v hodnote 37 miliónov eur. Dane z nehnuteľností fyzických osôb za minulý rok predstavujú čiastku 2,6 milióna eur a sú dôležitou súčasťou mestského rozpočtu. Aj vďaka nim môže mesto rásť a napredovať. Hoci bolo nedávno nevyhnutné dane z nehnuteľností zvýšiť, je treba vidieť to, že vzrástla aj hodnota toho, čo za ne občania od mesta dostávajú naspäť – za desiatky eur ročne sú to miliónové investície do rôznych oblastí života. Teraz sa o tom vďaka novému webu môže presvedčiť každý sám,“ dodal Bročka.