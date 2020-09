Prieskum: Stabilite rodín by pomohla vyššia podpora od štátu

Trnava/Bratislava 8. septembra (TASR) - Zvýšenie prostriedkov štátu na podporu detí a rodín zo súčasných 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na úroveň priemeru Európskej únie vo výške 2,4 percenta by malo vplyv na stabilitu rodín. Vyplynulo to z výstupov štvorročného projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) s názvom Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, ktorý v rokoch 2016 - 2020 realizovali na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) so sídlom v Bratislave. Informoval o tom Matúš Demko z oddelenia pre marketing a PR TU.



Výskumníci tiež odporúčajú zaviesť nový predmet na základných školách, ktorý deti naučí riešiť konflikty. "V rodinách i v spoločenskom živote sa ukazuje neschopnosť mladých ľudí riešiť konflikty, čo by bolo možné zlepšiť zavedením prierezovej témy výchovy a vzdelávania zameranej práve na riešenie konfliktov. Pozitívnu rolu zohrávajú existujúce centrá pomoci rodine, ktoré sú však materiálne i personálne poddimenzované," konštatoval hlavný riešiteľ projektu Ladislav Csontos.



Pomôcť rodine by podľa vedcov z TU malo byť záujmom a spoločným strategickým cieľom štátu a všetkých jeho štruktúr, ale aj cirkvi. Navrhujú prijať opatrenia na lepšie zosúladenie života rodiny a práce, podporovať rodiny s troma a viac deťmi, ponúkať vzdelávacie programy pre snúbencov a mladých manželov, zatraktívniť učiteľské povolanie nielen zvýšením finančného ohodnotenia a spoločenským uznaním, a tiež motivovať mladých mužov k štúdiu učiteľských odborov.



Výskumný projekt zavŕši medzinárodná konferencia Pomoc stabilite rodiny, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 24. septembra v Bratislave. TF ju organizuje spolu s Fakultou štúdií o rodine Univerzity kardinála Štefana Višinského vo Varšave.