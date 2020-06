Staničný park v Trnave môže prísť o štatút chráneného územia

Trnava 9. júna (TASR) – Park Janka Kráľa v Trnave by mohol stratiť štatút chráneného obecného územia. Júnová schôdza mestského zastupiteľstva sa má zaoberať návrhom na jeho zrušenie s platnosťou od 15. júla. Proti tomuto zámeru vznikla petícia. Jej autor Matej Lančarič upozorňuje, že park patrí z hľadiska trvalej udržateľnosti medzi najvýznamnejšie polyfunkčné plochy zelene v urbánnom území mesta, ktoré trpí jej nedostatkom.



Dôvodom na zrušenie daného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) by mal byť podľa Lančariča zámer radnice umožniť na zelených plochách výstavbu občianskej vybavenosti, ktorá môže ubrať parku dovedna až 300 m2 zelene. Radnica plánuje v blízkej dobe jeho rekonštrukciu, v projekte počíta s realizáciou nových občerstvovacích jednotiek po maximálne 100 m2 plochy. Takáto rozloha je podľa signatárov elektronickej petície neprijateľná. Lančarič vysvetlil, že poslanecký zbor v novembri minulého roka schválil zmenu územného plánu Trnavy tak, aby v parkoch s rozlohou nad 30.000 m2 bolo možné stavať občiansku vybavenosť do 100 m2. "Tak sa štatút Parku Janka Kráľa s tým dostal do rozporu, preto je snaha ho zrušiť," uviedol pre TASR. Okrem iného štatút obsahuje aj bod o nezvyšovaní podielu zastavaných plôch a umožňuje výstavbu kioskov do 30 m2.



"V parku, ktorý bol založený v 19. storočí v súvislosti s rozšírením mesta za mestské hradby a Trnavčania ho poznajú ako staničný, žije 52 druhov lesných stavovcov, z nich ropucha zelená, skokan štíhly, jašterica bystrá, ďateľ hnedkavý, netopier obyčajný a netopier pozdný patria k európsky významným druhom. Ďalej 38 druhov vtákov, z toho 32 hniezdiacich, 11 druhov cicavcov, dva druhy vzácnych obojživelníkov a jeden druh plazov," uviedol Lančarič. Prevádzka kaviarní by narušila nielen život fauny, ale zároveň aj obmedzila obyvateľov blízkych bytoviek.



Iniciátorom na prijatie štatútu bol v roku 2014 práve Lančarič, ktorý bol členom mestského zastupiteľstva v uplynulom a je aj v tomto volebnom období. Aj vtedy bola dôvodom zamýšľaná výstavba občerstvenia, po jeho prijatí investor ustúpil.