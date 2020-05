Stany pred vstupom do trnavskej nemocnice rozobrali hasiči

Trnava 23. mája (TASR) - Tri stany, ktoré slúžili na triedenie pacientov pred vstupom do Fakultnej nemocnice v Trnave, rozobrali hasiči. Pred nemocnicou stáli od 18. marca. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



Demontáž stanov zabezpečili hasiči z Trnavy a členovia dobrovoľných hasičských zborov. Tí sa podieľali na pomocných činnostiach a strážení stanového mestečka v uplynulých dvoch mesiacoch.



Triediaci stan denne využilo približne 550 osôb prichádzajúcich do nemocnice. „Hoci momentálne nie je potrebný, hasiči sú schopní ho znovu postaviť a sprevádzkovať do troch hodín,“ uviedla Farkasová.