Stredoveké adventné trhy v Trnave prinášajú kúsok histórie

Trnava 15. decembra (TASR) - Na Námestí sv. Mikuláša v Trnave sa od piatka do nedele (17. 12.) konajú Stredoveké adventné trhy. Oproti komerčným, ktoré sa odohrávajú v centre mesta, prinášajú nielen pokojnú atmosféru, ale aj malý návrat do minulosti pre malých i veľkých návštevníkov. Pripravuje ich už od roku 2012 trnavská Agentúra Hector, uviedol to pre TASR jej štatutár Bystrík Holeček.



"V našich drevených stánkoch si môžu pozrieť, ako fungovali stredoveké remeslá ako minciar, kováč, sviečkar, vianočný oplátkar, ktorý má klasickú formu a ďalšie, predávať sa budú aj topánky, luky a šípy," povedal. Chýbať nebude dobové občerstvenie v stredovekej krčme, z hlinených pohárov budú podávať teplý tradičný punč, v ponuke sú šporheltové dolky, oriešky i zabíjačka. Pre deti priviezli zase živé domáce zvieratá ako kozy, kačky, husi, sliepky, zajačiky, drevený kolotoč na ručný pohon, ale aj živý adventný stredoveký kalendár, ktorý skrýva veľa vystúpení kaukliarov i nebezpečného draka. Do chodu trhov je podľa Holečkových slov zainteresovaná zhruba stovka ľudí.



Sobotňajší (16. 12.) program bude patriť aj spisovateľovi Jurajovi Červenákovi, ktorý predstaví svoj najnovší príbeh priamo zo stredovekej Trnavy s názvom Lovec čertov. "O 16.00 h si záujemcovia budú môcť dať podpísať svoj výtlačok knihy. Na jeho príbeh následne nadviažu šermiarske ukážky," uviedol Matej Juran z Mestského kultúrneho strediska-Zaži v Trnave.



Stredoveké adventné trhy budú otvorené v piatok od 12.00 a v sobotu od 10.00 do 19.00 h a v nedeľu od 10.00 do 18.00 h.