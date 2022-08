Trnava: STU predá budovu na Paulínskej ul. za 60 percent pôvodnej ceny

Trnava 17. augusta (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) vyhlásila šieste kolo obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj asi päť rokov nevyužívanej budovy Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) v Trnave na Paulínskej ulici. Informuje o tom na svojom webe. STU predáva budovu za 60 percent pôvodnej ceny. Uplynulé neúspešné kolo sa uskutočnilo pred rokom.



Rozsiahly objekt v centre Trnavy škola získala po novembri 1989, postavený bol ako sídlo Okresného výboru Komunistickej strany. Po zmene režimu sa rozhodovalo o jej novom využití, do úvahy pripadalo aj kultúrne centrum pre potreby obyvateľov mesta. Nakoniec sa v ňom etablovala MTF s rektorátom a učebňami, ktorá ho využívala dovtedy, kým na inom mieste Trnavy nevznikol moderný kampus so zodpovedajúcim zázemím. Po odsťahovaní z Paulínskej mala záujem o priestory Trnavská univerzita, nakoniec však nedošlo pre finančnú otázku k dohode.



Technicky sa stavba delí na tri celky – päťpodlažnú administratívnu a prevádzkovú a jednopodlažný celok zasadačiek. STU vyhlásila prvé kolo OVS na odpredaj v polovici roka 2019, keď v zmysle zákona musela pri predaji akceptovať sumu stanovenú odborným znalcom, čo bolo 14,490 milióna eur. Následne v zmysle zákona sumu znižovala. V aktuálnej výzve na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností ide o primeranú cenu zníženú o 40 % v zmysle ustanovenia zákona a v znení neskorších predpisov, čo je zhruba 9 miliónov eur. Čas na podanie návrhov je do 9. septembra.