Trnava: Štvrti Tulipán a sídlisku Linčianska by pomohol obchvat
Opoziční mestskí poslanci avizovali na piatok od 16.00 do 16.30 h protest proti zmenám v organizácii dopravy spojený so zablokovaním Ulice 9. mája.
Autor TASR
Trnava 12. decembra (TASR) - Trnavskej mestskej štvrti Tulipán a sídlisku Linčianska by dopravne najviac pomohol južný obchvat. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová v reakcii na kritiku opozičných mestských poslancov v súvislosti so zmenami v organizácii dopravy na Tulipáne.
„Časti Tulipán a celému sídlisku Linčianska by dopravne najviac pomohol južný obchvat. Mesto Trnava v tom vyvíja iniciatívu aj nad rámec svojich povinností a supluje úlohu štátu, a bolo by skutočne načase, aby sa to stalo témou aj pre TTSK, ktorý o ňu absolútne nejaví záujem,“ priblížila Majtánová.
Opozícia podľa mestského poslanca a podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Rastislava Mráza už využila všetky možnosti na zabránenie dopravným zmenám na Tulipáne.
„To, že vicežupan ide zámerne blokovať ulice a vyzýva verejnosť na občiansku neposlušnosť namiesto toho, aby zo svojej pozície v Trnavskom samosprávnom kraji konečne spravil niečo prínosné pre dopravnú situáciu v Trnave, sa komentuje samo,“ reagovala hovorkyňa mesta.
Nová organizácia dopravy je súčasťou širšej revitalizácie Tulipánu, v rámci ktorej sa zrekonštruovali vozovky, pribudli cyklocesty, nové vyvýšené priechody a križovatky. Prišlo k vytvoreniu školskej zóny a zjednosmerneniu niektorých ulíc. Cieľom je podľa mesta Trnava zvýšiť bezpečnosť na križovatkách a v okolí školy, znížiť tranzitnú dopravu a zvýšiť komfort a pokoj v tejto prevažne rezidenčnej zóne.
