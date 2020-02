Súčasné fínske umenie sa predstavuje v synagóge v Trnave

Trnava 6. februára (TASR) – Šesticu fínskych výtvarníkov predstavuje Entrotopia 2.0, ktorej vernisáž je naplánovaná na štvrtok v Synagóge - Centre súčasného umenia v Trnave. Je zavŕšením dvojročnej medzinárodnej spolupráce medzi trnavským občianskym združením (OZ) Publikum.sk a Helsinskou asociáciou umelcov. Ako prví sa v auguste 2019 v Helsinkách predstavili šiesti Slováci, informoval o tom Michal Klembara z OZ.



Kurátorom slovenskej časti projektu bol Ville Laaksonen. Po šiestich mesiacoch do Trnavy prichádzajú fínski profesionálni umelci pod kurátorským dohľadom Dominiky Chrzanovej. Zastúpené sú diela Laury Beloff, Teemu Korpelu, Pia Männikko, Mari Mäkiö, Ville Mäkikoskelu a Jukku Virkunena. Umelci sa radia do kategórie mladšej a strednej generácie a vo svojej tvorbe sa orientujú na problém vlastnej i kolektívnej identity a pamäte. Hlavnými témami výstavy sú najmä súčasný stav spoločnosti, globálne a geopolitické dianie, no rovnako ponáranie sa do hlbín podstaty človeka a pôvodu ľudstva.



Názov výstavy Entrotopia 2.0 je zároveň aj jej témou a spája zdanlivo tri odlišné pojmy - utópiu, ako predstavu dokonalého usporiadania spoločnosti, dystopiu, čiže jej presný opak a smerovanie k zániku a entropiu, fyzikálnu veličinu, ktorá súvisí primárne so zákonom termodynamiky, no rovnako sa ňou „meria“ neusporiadanosť či náhodnosť systému vo vesmíre. Výstava potrvá do 22. marca, záujemcovia sa budú môcť zúčastniť aj komentovanej prehliadky 27. februára o 17.00 h.



Entrotopia 2.0 je súčasťou programu kultúrneho centra (KC) Malý Berlín, ktoré je prevádzkované združením Publikum.sk. Podujatia KC z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spoluorganizátorom výstavy je Galéria Jána Koniarka v Trnave.