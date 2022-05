Trnava Tourism pridala do portfólia Nepoznané miesta

Trnava 11. mája (TASR) – Sériou prehliadok Nepoznané miesta chce Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism pritiahnuť pozornosť domácich i návštevníkov k priestorom, ktoré sa bežne nedajú navštíviť. O aprílovú prvú prehliadku s názvom Podzemné mesto Trnava bol trojnásobne vyšší záujem, ako bola kapacita a tak ju OOCR plánuje zopakovať. Informoval o tom zastupujúci výkonný riaditeľ organizácie Alexander Prostinák.



Bezplatné Nepoznané miesta budú pokračovať 21. mája v Horných Orešanoch, časti Majdánske prehliadkou s názvom Pálffyovské statky. „Je venovaná historickej chemickej továrni na Majdane,“ uviedol Prostinák. Chemička bola založená Jozefom Pálffym v roku 1880, dnes je hodnotnou industriálnou architektonickou pamiatkou. „Mnohí ľudia vnímajú továreň v útrobách Malých Karpát skôr rušivo, no dozvedia sa viac o tom, aký význam zohrala v histórii panstva, kde sa nachádzala úzkorozchodná železnica a robotnícke kolónie,“ informoval Miroslav Beňák, architekt a člen občianskeho združenia Čierne diery, ktorý bude záujemcov o prehliadku sprevádzať.



Ďalšia prehliadka by mala nasledovať na konci júna. Po nej si dá séria prestávku, nakoľko v júli a auguste sa konajú štandardné každodenné bezplatné prehliadky Trnavy pre turistov. „S Nepoznanými miestami budeme pokračovať opäť v septembri, minimálne do novembra,“ doplnil Prostinák. Projekt realizujú s podporou ministerstva dopravy a výstavby.