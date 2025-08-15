< sekcia Regióny
Tradičný trnavský jarmok budú sprevádzať dopravné obmedzenia
Dopravné uzávery potrvajú od utorka 9. septembra od 7.00 h do nedele 14. septembra, respektíve niektoré úseky sa otvoria až v pondelok 15. septembra.
Autor TASR
Trnava 15. augusta (TASR) - Tradičný trnavský jarmok, ktorý sa uskutoční od 11. do 14. septembra, prinesie v Trnave viaceré dopravné obmedzenia. Lokality, kde sa podujatie uskutoční, budú označené príslušným dopravným značením ako pešia zóna. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.
Dopravné uzávery potrvajú od utorka 9. septembra od 7.00 h do nedele 14. septembra, respektíve niektoré úseky sa otvoria až v pondelok 15. septembra. Všetky dopravné uzávery budú označené dočasným dopravným značením. „Zásobovanie, vjazd či státie motorových vozidiel predajcov a účinkujúcich v lokalite jarmočniska budú povolené ráno do 9.00 h a po skončení predaja po 20.00 h iba s platnou kartou vydanou mestom Trnava. V odôvodnených prípadoch bude vjazd možný aj počas dňa,“ priblížila samospráva
Držiteľ takejto karty je povinný umiestniť povolenie za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste alebo na iné vhodné miesto tak, aby údaje na ňom boli čitateľné. Povolenie je neprenosné a platí iba pre vozidlo s evidenčným číslom na ňom uvedeným. „Karty pre vozidlá zásobujúce a obsluhujúce stále prevádzky v zóne jarmočiska a v odôvodnených prípadoch aj pre ďalšie vozidlá, ktorých vjazd, zastavenie alebo státie v zóne je nevyhnutné, sa vydávajú od pondelka 18. augusta osobne počas pracovných dní od 8.00 do 14.30 h na stálej službe mestskej polície,“ ozrejmilo mesto
Obyvateľom príslušnej zóny bude vjazd do zóny jarmočiska povolený. Vodiči však budú povinní preukázať na výzvu príslušníka mestskej polície relevantným spôsobom (napríklad dokladom totožnosti, listom vlastníctva, nájomnou zmluvou a pod.) skutočnosť, že sú obyvateľmi zóny. „V prípade, ak by jazda vozidla v zóne ohrozila pohyb chodcov v zóne, najmä v časoch, keď je zóna plná chodcov, môže príslušník MsP vjazd do zóny obmedziť alebo zakázať. Vozidlá obyvateľov zóny smú v zóne jarmočiska stáť iba na miestach, ktoré sú dopravným značením označené ako parkovisko,“ doplnila samospráva. O konkrétnych dopravných uzáverách bude mesto informovať v najbližšom čase.
