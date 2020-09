Tri stredné odborné školy v Trnave majú šiestich žiakov v karanténe

Trnava 3. septembra (TASR) – Šesť žiakov z troch stredných odborných škôl v Trnave bolo vo štvrtok testovaných na ochorenie COVID-19. Na športovom tréningu prišli ešte pred začiatkom školského roka do kontaktu s pozitívne testovaným. Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je zriaďovateľom škôl.



Pozitívne testovaný žiak, hráč Spartaka Trnava do 19 rokov, s ktorým sa kontaktovali, sa nachádza v domácej karanténe a nezúčastnil sa na otvorení školského roka a ani sa neubytoval v internáte. Dotknutí šiesti žiaci boli umiestnení takisto do domácej karantény a riaditelia škôl sa rozhodli z preventívnych dôvodov, ešte pred vyhodnotením ich testov, ponechať žiakov tried, ktoré navštevujú, doma.



„V našich stredných školách platia protiepidemiologické opatrenia – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk a priestorov alebo meranie teploty termokamerou pri vstupe do budovy. TTSK zváži ďalšie opatrenia po doručení výsledkov testov," dodal Viskupič. Úrad TTSK a školy postupujú podľa jeho vyjadrenia v prijímaní opatrení v spolupráci a podľa pokynov regionálnych úradov verejného zdravotníctva.



Klub Spartak Trnava zverejnil následne informáciu, že všetci hráči aj realizačné tímy kategórií do 17 a do 19 rokov sú v domácej karanténe a budú v piatok plošne testovaní.