V Trnave vznikla Trieda budúcnosti, slúži aj na inšpiráciu učiteľov

Trnava 8. decembra (TASR) - Na vyučovanie žiakov, ale aj na inšpiráciu a realizáciu školení pre učiteľov z celého Slovenska slúži nová Trieda budúcnosti - Future classroom lab (FCL) v Trnave, ktorá vznikla v septembri na Súkromnej základnej škole BESST. Aktuálne v nej prebieha za účasti 23 pedagógov inovačné vzdelávanie akreditované ministerstvom školstva, zamerané na aplikáciu princípov projektu do vyučovania. Informovala o tom riaditeľka školy a ambasádorka FCL pre Slovensko Eva Polláková.



"Od zriadenia modelovej triedy budúcnosti a jej zaradenia do medzinárodnej akreditovanej siete nás kontaktujú riaditelia a učitelia nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Zaujíma ich najmä koncept vyučovania, možnosti zavedenia a spôsoby práce s digitálnymi technológiami, ale aj práca s flexibilnými priestormi," uviedla.



Priestor modelovej triedy je rozdelený do viacerých učebných zón. Obsahuje tri kmeňové triedy pre žiakov jedného ročníka a spoločné priestory, ktoré slúžia na bádanie žiakov, kreatívnu tvorbu, prezentáciu a diskusiu. Je tam priestor na relaxáciu, samostatnú tvorbu a prácu. K triede budúcnosti patrí aj terasa, kde sa žiaci môžu učiť počas teplejších mesiacov. Súčasťou vyučovacieho procesu je využívanie digitálnych technológií a inovatívnych metód a foriem výučby, kde je v centre procesu žiak.



Triedu v Trnave realizovali na modeli triedy v Bruseli, za ktorou stojí organizácia European Schoolnet. Spája podľa informácií Pollákovej 34 ministerstiev školstva a jej hlavným cieľom je prinášanie inovácií do vyučovacieho procesu v štátoch Európskej únie.