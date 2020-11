Trnavská novéna sa v bazilike uskutoční v tradičnom čase

Trnava 9. novembra (TASR) – Tohtoročná Trnavská novéna – deväťdňový cirkevný sviatok na počesť Trnavskej Panny Márie sa uskutoční bez osobnej účasti veriacich a prvýkrát v 76-ročnej histórii ju bude možné sledovať iba prostredníctvom televízie a rozhlasu. Podľa hovorcu trnavskej arcidiecézy Dušana Kolenčíka bude Bazilika sv. Mikuláša, kde sa novéna koná tradične v čase od 13. do 21. novembra, otvorená na niekoľko hodín denne pre tých, ktorí sa prídu súkromne pomodliť k zázračnému obrazu Panny Márie Trnavskej.



Táto účasť však bude, ako prízvukoval Kolenčík, možná iba za dodržiavania hygienických opatrení bez toho, aby dochádzalo k zhromažďovaniu ľudí.



Novéna je v tomto roku tematicky spätá so storočnicou narodenia sv. Jána Pavla II., mottom je jeho heslo Totus Tuus, Maria. Celebrantmi a kazateľmi hlavných omší o 18.00 h budú biskupi zo Slovenska a zo zahraničia. Otváraciu bohoslužbu v piatok (13. 11.) bude celebrovať trnavský arcibiskup Ján Orosch. Pred ňou bude zázračný obraz Trnavskej Panny Márie prenesený nad hlavný oltár. "V sobotu (14. 11.) bude omša v maďarskom jazyku o 11.30 h, ktorú bude prenášať RTVS. Jej hlavným celebrantom bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko," uviedol Kolenčík. Ďalšími celebrantmi budú postupne nitriansky sídelný biskup Viliam Judák, emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol, arcibiskup Košickej eparchie Cyril Vasiľ, rožňavský sídelný biskup Stanislav Stolárik, biskup z Hradca Králové Ján Vokál, vojenský ordinár František Rábek a diecézny administrátor zo Spiša Ján Kuboš. "Ak pandemická situácia v Európe nedovolí niektorému z kazateľov pricestovať do Trnavy, jeho homíliu prečíta niekto z prítomných kňazov," uviedol Kolenčík.



Ďalšiu sobotu (21. 11.) po skončení sa poslednej omše novény, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude arcibiskup a bývalý apoštolský nuncius na Slovensku Henryk Józef Nowacki z Poľska, prenesú zázračný obraz z hlavného oltára do kaplnky. Všetky omše budú vysielať kresťanská televízia a rádio.



Obraz Bohorodičky dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky. Novéna v bazilike je každoročne príležitosťou na duchovnú obnovu a zároveň aj pripomenutím si mimoriadnych historických udalostí slzenia tohto obrazu, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy bola na príhovor Trnavskej Panny Márie Trnava zachránená pred tureckými vojskami, 21. novembra 1710 opäť na jej príhovor prestal v meste pustošiť mor. Na pripomenutie si týchto udalostí sa v Trnave slávi s obmenami formy deväťdňová pobožnosť.