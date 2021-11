Trnavská radnica plánuje zmeniť logo i web stránku

Trnava 22. novembra (TASR) – Trnavská radnica chce zmeniť svoju vizuálnu identitu. Na novú podobu loga, navigačno-informačného systému, tiež pre svoje tlačoviny a mestský web hľadá dizajnéra. Hodnotu nového dizajn manuálu, ako uvádza vo vestníku verejného obstarávania, vyčíslila na 10.000 eur. Záujemcovia majú čas na predloženie svojich ponúk do 10. decembra.



„Rozhodli sme sa posunúť v smere vlastnej prezentácie a preto sme vyhlásili súťaž. Tá by okrem základných prvkov mala priniesť aj nové princípy komunikácie samosprávy navonok,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Na autorov má samospráva požiadavky vytvoriť napríklad farebný i čierno-biely variant loga, navrhnúť informačný totem i smerovníky a tiež hlavičkový papier a implementovať vizuálnu identitu do stránky mestského webu a jednej podstránky.



Osem členov komisie, medzi nimi vedúca Slovenského múzea dizajnu Silvia Kružliaková, akademický maliar Stanislav Stankoci, grafický dizajnér Martin Bajaník i mestský kurátor Adrián Kobetič, bude posudzovať vizuálnu a koncepčnú kvalitu návrhov i nadčasovosť a funkčnosť a ich schopnosti vytvárať „z vizuálnej identity variabilný živý systém jasne a rozpoznateľne prezentujúci mesto Trnava v offline aj online prostredí naprieč rôznymi platformami a rozlíšeniami“. Zohľadnia pomer ceny a kvality.